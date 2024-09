Tehnologie cu fata umana: Cum au ajuns robotii sa stimuleze natalitatea

Robotii au iesit din faza industriala si incep sa capete un rol tot mai important in viata noastra de zi cu zi, dupa cum o demonstreaza cateva produse nou lansate pe piata.

Toyota a realizat un robot capabil sa starneasca la femeile nipone o serie de emotii maternale puternice care sa le indemne sa procreeze, Japonia confruntandu-se cu o criza demografica de proportii, dupa cum anunta Reuters.

Robo-bebe

De anul viitor, femeile japoneze vor putea exersa trecerea spre statutul de mame cu ajutorul lui Kirobo Mini, un robotel cu infatisare de bebelus neajutorat.

Este o creatie prin care savantii de la Toyota spera sa reduca pericolul crizei demografice ce ameninta Japonia in urmatoarele decenii, fenomenul de imbatranire a populatiei facandu-se deja simtit.

Rata celibatului in randul femeilor japoneze este de 10% in ultimul deceniu, iar numarul nasterilor inregistrate in tara in ultimul secol s-a injumatatit, pana la aproape 1 milion de copii.

Kirobo Mini are rolul de a trezi instinctul matern in randul japonezelor si a le indemna sa dea nastere copiilor, in conditiile in care forta de munca din tara s-a redus simtitor.

Chiar si din postura de lider mondial in folosirea robotilor industriali, Japonia se confrunta cu o criza a fortei de munca activa la fel de drastica precum cea dintr-o tara lovita de conflicte armate sau calamitati naturale.

Ads

Este, de altfel, cea mai mare contractie demografica intalnita in randul unei natiuni industrializate neafectate de razboi, foamete sau epidemii, dupa cum sustin expertii.

Kirobo Mini va fi pus in vanzare incepand de anul viitor, pretul unui robotel cu infatisare de bebelus neajutorat fiind de 392 de dolari.

"Se balanseaza un pic, ca un copil care nu a deprins inca abilitatile de a sta in sezut. Aceasta vulnerabilitate este menita sa asigure o legatura emotionala cu proprietara lui", explica Fuminori Kataoka, inginerul care a supervizat proiectul.

O lume a robotilor

Kirobo nu este singurul dispozitiv de acest tip care va intra pe piata in curand. Inginerii MIT au in lucru proiectul Jibo, un robot care ia infatisarea unei lampi de citit, iar compania nipona Intelligent System va pune in vanzare robotul Paro, sub infatisarea unui pui de foca, ca un dispozitiv terapeutic pentru persoanele afectate de dementa.

Un alt robot care ar putea continua treaba lui Kirobo Mini se anunta a fi iPal, dispozitivul prezentat de compania Avatar Mind, anunta portalul Quartz.

IPal indeplineste functia de bona pentru copii, fiind capabil sa raspunda la intrebari elementare, sa cante, sa danseze sau sa joace cateva jocuri care nu presupun o mobilitate foarte mare din partea acestuia.

Jiping Wang, fondatorul companiei Avatar Mind, sustine ca robotul poate tine ocupat un copil cu varsta intre 3 si 8 ani timp de cateva ore.

Chiar daca nu poate inlocui cu succes o bona reala, un parinte sau un educator, iPal ar putea fi o alternativa mult mai sanatoasa decat un smartphone sau un iPad, sustin creatorii robotului.

"IPal se bucura atunci cand copilul este fericit si il incurajeaza daca este trist", anunta compania producatoare, in prezentarea robotului-bona.

Ads