Ne vor face viata mai usoara: Industria robotica va ajunge la 400 miliarde de dolari in 2020

Anul 2013 ar putea fi anul in care robotii ar putea deveni o forta recunoscuta, iar pana in 2020 piata automatizarilor ar putea creste de patru ori, la 400 de miliarde de dolari, potrivit unui analist intervievat de CNBC.

Din anii ?50, cand a inceput dezvoltarea filmelor de science fiction, oamenii au inceput sa urmareasca evolutia robotilor. Dar in loc sa se teama de aceste masini, oamenii ar trebui sa vada cum sa investeasca in ei, a declarat James Ross, manager de portofoliu la Alliance Bernstein, care crede ca sectorul de profil ajunge la o masa critica, fiind pregatit pentru dezvoltare, avand in vedere progresele care au avut loc in tehnologie.

"Anticipam o schimbare rapida a pietei automatizarii in urmatorii cativa ani. Acum este de circa 100 de miliarde de dolari si ne asteptam la o crestere de patru ori pana in 2020, urmand sa ajunga la egalitate cu comertul electronic?, potrivit unei note de cercetare a analistului.

Intre companiile interesante pentru plasamente in actiuni se afla Proto Labs si Stratasys, specializate in crearea de obiecte solide tridimensionale obtinute din modele digitale.

"Este o tehnologie cu potential urias. Va schimba industria prelucratoare traditionala. Nu va fi nevoie de atat de multe fabrici in China sau Africa, daca se va dezvolta", a aratat Ross.

Alte tehnologii care sunt in dezvoltare sunt cele pentru masinile fara soferi si robotii pentru curatenia casnica.

"Stiu ca aceste lucruri suna a science fiction, dar devin practic stiinta reala", a spus el.

O alta investitie buna ar fi cea in actiuni ale companiei FANUC, cel mai mare producator mondial de roboti industriali, care fabrica roboti utilizati in industria chineza, ca si Intuitive Surgical, furnizor de roboti chirurgicali.

Alliance Bernstein anticipeaza ca vor exista doua etape clare in "revolutia automatizarii". Va incepe cu industria prelucratoare, care va urca rata de crestere a pietei mondiale a automatizarilor de la 6,5% in prezent la peste 20% dupa 2015. In a doua etapa, pana in 2020, automatizarile se vor extinde in sectorul serviciilor.

Hans Redeker, director la Morgan Stanley, considera ca viitoarea revolutie robotica poate fi realizata daca va exista cerere, iar aceasta poate fi incurajata de furnizori.

Daca va avea loc o combinatie a acestei revolutii tehnologice, a aparitiei unor noi produse, cu schimbarea politicilor fiscale ale guvernelor, atunci putem fi optimisti, a spus Redeker.

