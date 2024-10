Rack-Soft a prezentat solutia 4PSA VoipNow la Telecom2006

Cu ocazia evenimentului "Telecom 2006", Rack-Soft, dezvoltator de solutii software pentru servere si Centre de Date, a prezentat publicului de specialitate, in premiera in Romania, solutia de telefonie VoIP 4PSA VoipNow.

Marti, 13 iunie 2006. Bogdan Carstoiu, arhitectul Control Panel-ului 4PSA VoipNow, a prezentat participantilor reuniti in sala New York din cadrul World Trade Center Bucuresti, facilitatile si avantajele oferite de solutia dezvoltata in Romania de catre Rack-Soft. Prezentarea a fost insotita de o demonstratie live a modului in care poate fi exploatata aplicatia 4PSA VoipNow, punctandu-se principalele functionalitati si modul facil de utilizare.

Participantii la "Telecom 2006" au putut urmari pe un al doilea ecran de proiectie activitatea unui server 4PSA VoipNow instalat pe un notebook x86, conectat in retea cu patru telefoane VoIP Linksys si Welltech. S-a simulat un proces de comunicare prin VoIP in cadrul unei companii ce a adoptat solutia 4PSA VoipNow. De asemenea, echipa Rack-Soft a realizat si apeluri telefonice catre mobilul unui participant ales aleator din sala, folosind un canal de comunicatie furnizat de GTS Telecom. Publicul a primit cu interes demonstratia sistemului, confirmand semnalele pozitive primite de la utilizatorii din intreaga lume in primele doua saptamani de la lansare. Peste o suta de companii au implementat deja prima versiune 4PSA VoipNow, iar o serie de jucatori mici si medii de pe piata romaneasca si-au declarat interesul fata de noua solutie VoIP.

4PSA VoipNow este primul Control Panel VoIP destinat furnizorilor de servicii Internet si gazduire web si a fost lansat oficial la sfarsitul lunii mai 2006, dupa o sesiune de testare de patru saptamani, la care si-au dat concursul aproximativ 350 de companii din 43 de tari.

Proiectata pentru sistemele de operare Linux, solutia permite furnizorilor mici si medii de servicii Internet si gazduire web (HSP / ISP) sa fructifice oportunitatile oferite de raspandirea conexiunilor de banda larga. Clientii business si rezidentiali sunt vizati prin servicii de comunicatii digitale avansate la costuri reduse.

Aplicatia software poate fi instalata in mai putin de zece minute si se administreaza cu ajutorul oricarui browser web. Cele patru niveluri de administrare - pentru furnizor, revanzatori, clienti si utilizatorii posturilor telefonice, ofera maximum de flexibilitate. Managementul pe mai multe niveluri permite adoptarea modelelor de distributie traditionale pe piata serviciilor Internet.

Inca de la prima versiune, 4PSA VoipNow ofera suport pentru functii avansate de telefonie, precum rutarea apelurilor, cozi de apeluri configurabile, conferinte dinamice, inregistrarea apelurilor, voicemail, apeluri in asteptare, transferul apelurilor, filtrarea apelurilor, redirectionarea interlocutorului, etc. Produsul implementeaza functiile de telefonie folosind Asterisk, cea mai avansata solutie PBX Open Source.

In functie de licenta, produsul este disponibil la preturi incepand de la 299 USD.

