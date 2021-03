Cum alegi laptopul de gaming potrivit pentru tine?

Echipamentele pentru jocuri si in special laptopurile pentru gaming se confrunta cu o a doua tinerete, cu o cerere tot mai mare pentru aceste tipuri de produse in ultimii ani.Alegerea laptopului potrivit pentru nevoile dvs. va poate economisi o multime de bani, deoarece, pe masura ce creste cererea, numarul si tipul de laptopuri disponibile s-au extins, astfel incat este posibil sa gasiti acum laptopuri gaming pentru sume cuprinse intre 3000 de lei si 3000 de euo.Care sunt insa elementele cheile pentru gasirea laptopului de gaming de care aveti cu adevarat nevoie, evitand astfel plata in exces, fara a neglija elementele esentiale, astfel incat laptopul sa reziste multi ani in stare perfecta?Laptopurile pentru gaming sunt echipamente foarte potente, care beneficiaza de cele mai puternice elemente ale fiecarui brand pentru a obtine randament maxim.In principiu, acestea sunt echipamente care, datorita caracteristicilor lor, sunt concepute pentru a performa la maximum in sarcini la fel de dificile precum rularea celor mai recente jocuri "triple A", dar pot fi si instrumente de lucru excelente cu care sa editati videoclipuri sau fotografii fara prea multe probleme, sa proiectati si sa faceti animatii in 3D si chiar si cu aplicatii CAT complexe care necesita o mare putere in redarea texturilor.Avand aceasta putere inseamna ca puteti utiliza laptopul atat pentru a juca jocuri, cat si pentru a lucra cu aplicatii care necesita performante ridicate.Nu este ceva nou. Profesionistii in design in toate aspectele lor, fotografii si creatorii sau editorii video folosesc laptopuri de gaming de ani de zile ca statii de lucru sau laptopuri cu care sa isi dezvolte munca, dar si ca laptop de jocuri.Este posibil ca multi utilizatori sa creada ca a cheltui in medie 1.000 de euro pe un laptop doar pentru a juca jocuri poate fi un capriciu foarte scump. Cu toate acestea, avand in vedere ca poate fi si un instrument pentru munca sau studiile dvs., investitia nu mai este atat de ridicata.Singurul lucru care trebuie luat in considerare este ca, pe langa indeplinirea cerintelor pentru jocuri, se adapteaza si la ceea ce necesita aplicatiile si instrumentele pe care le folositi in munca dvs.Daca ar fi sa facem o analogie cu corpul uman, am putea spune ca procesorul este creierul si placa grafica este inima unui laptop gaming.Doua elemente esentiale care trebuie sa functioneze in perfecta armonie pentru a obtine performanta maxima in jocuri si, in general, in orice sarcina care necesita procesarea texturilor si generarea de imagini.Regula generala va fi sa optati pentru laptopul cu cel mai bun procesor si cea mai buna placa video pe care bugetul dvs. vi-l permite. Cu toate acestea, aceasta regula este incarcata de nuante si nu inseamna ca ar trebui sa cumperi cel mai scump laptop din magazin.Tehnologia se bazeaza pe o paradigma de imbunatatire constanta. Adica astazi veti cumpara un laptop cu care puteti juca absolut totul la putere maxima fara prea mult efort, dar acelasi echipament nu va putea juca jocurile care se vor lansa in cativa ani.De aceea, este recomandabil sa alegem cu grija cel mai bun hardware pe care ni-l putem permite sa profitam la maximum de echipamente timp de multi ani si sa nu ramana in urma dupa cativa ani.Procesorul si placa grafica sunt elementele cele mai importante ale unui laptop, asa ca alegerea dvs. ar trebui sa fie prioritara fata de design, dimensiune sau orice alt factor. Alegerea procesorului corect si a combinatiei GPU este cheia, astfel incat sa va puteti folosi laptopul pentru a juca sau a lucra mai mult timp.Echilibrul dintre cele doua este esential, deci nu are sens sa cumperi un laptop care monteaza un procesor Intel Core i9 cu o placa grafica entry-level. Un computer cu un Intel Core i7 si un GPU mid-range sau high-end va functiona probabil mai bine.La fel se intampla si in sens invers, o placa grafica de ultima generatie este de putin folos daca este insotita de un procesor nu foarte puternic care ii va micsora performanta.Dupa cum spuneam, acest lucru nu inseamna ca ar trebui sa alegeti modelul de ultima generatie, ci ca, tinand cont de bugetul dvs., sa alegeti cea mai echilibrata configuratie.Felul in care il veti utiliza sau tipul de jocuri pe care urmeaza sa le jucati este, de asemenea, decisiv aici. De exemplu, pentru jocuri de competitie sau e-sporturi nu sunt necesare performante la nivel inalt, iar viteza este prioritara, astfel incat este suficient un procesor de nivel mediu si GPU.Pe de alta parte, pentru jocurile cu mai multe componente cinematografice si mai multa sarcina grafica, este necesar sa pariati pe un hardware mai solvent, nu numai pentru a face fata cerintelor jocurilor de acest tip acum, ci si pentru cele care vor sosi pe piata in cativa ani.