Câtă memorie RAM și câtă memorie internă ai nevoie pentru laptopul tău?

Cand cumparati un laptop, sunteti bombardat cu multe specificatii hardware diferite, inclusiv procesor, stocare, memorie si multe altele. Pentru cei dintre voi care nu sunt priceputi la computer, acest lucru poate fi destul de confuz. RAM este una dintre cele mai importante piese hardware pe care un laptop o are. Si memoria interna este la fel de importanta, intrucat ne ajuta sa stocam toate fisierele si programele utilizate. Deci, de cata memorie RAM si memorie interna ai nevoie pentru laptopul tau?

Ce este RAM?

RAM, sau memoria cu acces aleatoriu, este adesea numita pur si simplu RAM sau chiar memorie. Din cauza acestui termen, este adesea confundat cu stocarea. Stocarea este asigurata de unitatea de hard disk sau de alt mediu de stocare cu memorie statica. In cele mai multe cazuri, acestea sunt unitati cu SSD sau HDD. Acestea sunt complet diferite de RAM!

Pentru a accelera lucrurile, fisierele la care lucrati sunt incarcate in RAM, deoarece este mult mai rapid decat mediul de stocare. Dar laptopul tau nu incarca totul deodata. Incarca doar ceea ce are nevoie pentru a functiona in acest moment. Odata ce nu mai este necesar, computerul il va sterge din memorie, astfel incat sa poata fi folosit pentru altceva.

De ce configuratie RAM ai nevoie?

Astazi exista patru configuratii tipice vazute in notebook-uri pentru memoria lor si totul se reduce la dimensiune. Exista patru dimensiuni de baza:

4 GB - Astazi, aceasta suma se gaseste in general in majoritatea laptopurilor de buget. Desi va face treaba, unii utilizatori avansati vor gasi ca aceasta memorie RAM este mult mai limitata.

8 GB - 8 GB este standardul intalnit in majoritatea computerelor de astazi. Deoarece a devenit standardul, veti gasi aceasta cantitate de RAM in multe tipuri diferite de laptopuri, de la ieftine la high-end.

16 GB - Aceasta cantitate de memorie se gaseste in mod obisnuit in majoritatea laptopurilor de astazi pentru jocuri. Desi nu este la fel de comuna ca celelalte, este mai frecventa decat optiunea de 32 GB.

32 GB (sau mai mult) - Aceasta cantitate de RAM se gaseste doar la laptopurile de ultima generatie, iar in unele unitati este posibil sa fie si mai mare, desi in multe cazuri 32 GB va fi limita superioara.

De cata memorie interna ai nevoie pentru laptop?

Memoria interna este, dupa cum spuneam, asigurata de unitatea de hard disk. Primul lucru pe care trebuie sa il stiti este ca exista doua tipuri: HDD si SSD. Unitatile HDD obisnuiau sa fie mai intalnite pentru ca sunt mai ieftine ca pret si se caracterizeaza printr-o capacitate de stocare mare. In cazul unui SSD, acestea au o viteza mai mare in transferul de date si, de asemenea, ruleaza foarte repede. Variantele de SSD de dimensiuni mari (500 GB - 1TB) pot fi destul de scumpe, dar isi merita banii. Veti intalni SSD in mod special la laptopurile de gaming.

In ceea ce priveste dimensiunea acestora, putem gasi laptopuri cu 128 GB sau 256 GB. Acestea sunt potrivite pentru persoane care folosesc computerul ca atare si poate pentru divertisment, fara a descarca continut. Laptopurile cu capacitate de 500 GB SSD sau HDD sunt cele mai raspandite deoarece este cea avantajoasa. Are capacitate suficienta pentru instalarea unui sistem de operare, dar si pentru a stoca fisiere si documente. Daca ai nevoie de programe si aplicatii mari, atunci un laptop cu 1 TB spatiu de stocare este ideal. De asemenea, sunt foarte des intalnite acum laptopurile care au un mix intre cele doua tipuri de hard disk-uri. Poti opta pentru un laptop cu 256 GB SSD pe care sa poti instala sistemul de operare. Astfel, te vei asigura ca laptopul tau se va deschide rapid, iar pentru fisiere si alte aplicatii, poti avea un 1 TB HDD. Desigur, mai exista si alte optiuni de combinatii, dar poti chiar sa schimbi cantitatea de memorie interna la un service autorizat daca constati ca este prea putina.

