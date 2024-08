Modalitatile de plata pe Ebay s-au modificat

Ebay nu mai permite comerciantilor posibilitatea platilor cash.Aceasta miscare este menita sa descurajeze utilizarea unei optiuni preferentiale.

Noua politica implementata in acest an se traduce prin aceea ca vanzatorii nu pot lista ca optiune de plata mailing cash sau transferurile de cash instant de la companii precum Western Union sau MoneyGram. Comerciantii pot in schimb sa ofere posbilitatea platii in cash la livrare .

A"Intregul scop al acestei masuri este crearea unui mediu sigur pe site, cerand vanzatorilor sa ofere ceea ce noi consideram a fi metode de plata mai sigureA", afirma purtatorul de cuvant Hani Durzy.

Tiffany & Co. a dat in judecata Ebay in New York, sustinand ca aceasta din urma nu a reusit sa ia masurile necesare pentru a elimina de pe site bijuteriile Tiffany care erau false. Producatorul de bijuterii estimeaza ca cel putin trei din patru produse semnate Tiffany,care au fost vandute pe Wbay, sunt contrafacute.

Optiunile de plata pe care Ebay le considera a fi acceptabile, includ serviciul propriu PayPal, cartile de credit, cardurile de debit si platile electronice bank-to-bank.

