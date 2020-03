Cererea de produse electrice si electronice a crescut cu 10% fata de primele luni ale acestui an

Cifre Vitacom Electronics:

In aceasta perioada, compania si-a regandit activitatea, astfel incat sa-si protejeze angajatii, inclusiv prin reducerea contactului social dintre acestia. Vitacom Electronics a facilitat munca de la domiciliu, in masura in care acest lucru a fost posibil, in functie de rolul fiecarui angajat in cadrul companiei.Astfel, de aproximativ doua saptamani, o buna parte dintre acestia lucreaza remote. Totodata, un procent semnificativ de angajati se afla, la momentul actual, in concediu.In prezent, cei aproximativ 10% dintre angajatii care inca isi desfasoara activitatea la sediul companiei beneficiaza de un program de lucru ajustat, astfel incat interactiunea dintre acestia sa fie cat mai redusa. Acestora li se adauga lucratorii din depozit de care compania depinde in vederea onorarii comenzilor online, dar si angajatii de la punctele de vanzare."In acest context, in cadrul companiei am inlocuit intalnirile fizice cu sedintele pe aplicatii precum Skype si Zoom. De asemenea, utilizam, in continuare, aplicatiile interne pentru a lucra simultan pe proiecte. Acum, la Vitacom, incepem fiecare zi cu un apel telefonic sau un apel pe Skype in care discutam si stabilim prioritatile pentru ziua respectiva, pe care, ulterior, le verificam la diverse intervale de timp. In cazul acestei proceduri de lucru remote, consider ca este foarte important follow-up-ul, astfel incat sa ne desfasuram activitatea la fel ca inainte.Este o situatie delicata pentru noi toti, dar ne bazam pe profesionalismul angajatilor nostri si incercam, printr-o buna comunicare, sa coordonam activitatea companiei, astfel incat calitatea muncii sa nu fie afectata, iar productivitatea sa se mentina in limitele posibile ale situatiei cu care ne confruntam", a declarat Aviva Vita, PR si Marketing Manager in cadrul Vitacom Electronics.Vitacom Electronics a decis sa nu sisteze activitatea magazinelor fizice, insa programul acestora a fost adaptat. In prezent, compania lucreaza doar cu jumatate din personalul din punctele de vanzare, astfel incat sa existe interactiune limitata intre angajati.Totodata, compania a luat toate masurile de igiena necesare inca de la inceputul izbucnirii acestei crize medicale, punand la dispozitia angajatilor dezinfectant, manusi si masti de protectie. Mai mult, toate suprafetele comune de lucru sunt igienizate constant.Crestere de 10% a vanzarilor online pentru Vitacom, in perioada crizei COVID-19In aceasta perioada, compania a inregistrat in magazinele fizice, vanzari comparabile cu cele din primele doua luni ale anului.Vanzarile online insa au cunoscut o crestere de 10% comparativ cu lunile ianuarie - februarie pana in acest moment. O anumita scadere se observa la clientii B2B, care fac aprovizionari cu o frecventa mai redusa decat in lunile anterioare, dar si la vanzarile pentru export, prin prisma situatiei de criza din multe tari europene.Vitacom Electronics pastreaza in continuare, in permanenta, legatura cu clientii sai prin intermediul angajatilor responsabili pentru acest lucru. De asemenea, pe site-ul companiei, clientii pot gasi toate informatiile necesare in momentul in care doresc sa realizeze o achizitie online, unde primesc si suport cu ajutorului chat-ului.La inceputul acestui an, compania estima o crestere a cifrei de afaceri de pana la 7% pentru 2020, insa aceste estimari vor ramane valide in functie de dimensiunea si durata crizei."Sunt preconizate efecte puternice pe toate planurile, insa determinanta va fi durata acestei crize. Cu cat va dura mai mult, cu atat economia isi va reveni mai greu. Depinde de fiecare dintre noi si de conduita pe care o avem in acest moment, astfel incat sa depasim cu bine aceste saptamani", a adaugat Aviva Vita.