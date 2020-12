Cum sa cumparati un laptop accesibil in 4 pasi simpli

Exista multe laptopuri ieftine de calitate. Totusi, doar pentru a clarifica, un laptop este ceva in care merita sa investiti. Il veti folosi pentru a face lucruri importante si il veti pune sub stres, atat intern, cat si extern. Din pacate, singura modalitate de a va asigura ca isi gestioneaza bine responsabilitatile este sa platiti putin mai mult. Deci, daca va permiteti ceva bun, cumparati-l.Daca sunteti absolut sigur ca trebuie sa respectati un buget redus, urmatoarea intrebare pe care trebuie sa o puneti este: "Pentru ce voi folosi acest laptop?" Daca doriti sa rulati Photoshop, Excel sau anumite jocuri moderne, puteti trece la pasul trei.Daca il veti folosi pentru navigarea pe web si divertisment de baza, cum ar fi streamingul Netflix, va recomandam sa folositi un Chromebook. In cel mai bun caz, aceste laptopuri ieftine Google sunt mai rapide, mai bine construite si mai accesibile decat omologii lor Windows.Asta se datoreaza in principal faptului ca sistemul lor de operare este inca o versiune extinsa a browserului Google Chrome. Cu alte cuvinte, ele se leaga, in mare parte, de lucrurile pe care le-ati face pe web. Acest lucru reduce costurile de productie. Pentru multi oameni, este suficient - Facebook, e-mailul si procesarea textelor sunt toate realizabile in Chrome.De asemenea, daca pur si simplu navigati pe web, este posibil sa va simtiti bine cu o tableta, desi merita remarcat faptul ca acestea sunt dispozitive foarte diferite.In regula, sa zicem ca ati decis ca doar un laptop Windows complet va va fi de ajuns. Acum, este timpul sa va stabiliti in mod corespunzator asteptarile.Un laptop ieftin poate fi legat de anumite compromisuri. Daca este rapid, probabil ca are o baterie mai slaba. Daca afisajul sau este frumos, probabil ca are o tastatura mai slaba. Foarte putine dintre ele sunt subtiri, usoare sau mici - afisajele de 14 sau 15 inci sunt comune in aceasta categorie.Acum, sa parcurgem caracteristicile pe care ar trebui sa le cautati pentru ca achizitia sa fie cat mai valoroasa posibil.In primul rand, veti gasi de obicei afisaje cu o rezolutie de 1366x768. Acest lucru nu este ideal, conform standardelor moderne, si va face mai dificila potrivirea mai multor ferestre pe ecran. Daca il puteti gasi, un ecran 1920x1080 (AKA "1080p") va fi mult mai placut.Daca este posibil, obtineti ceea ce se numeste un afisaj IPS, in loc de unul TN. Acestea sunt, in general, mai colorate si mai usor de citit la unghiuri mai largi, dar, desigur, nu sunt la fel de usor de gasit la preturi mici. In general, preferam panourile "mate" decat cele "lucioase", deoarece se vad mai bine la lumina soarelui.De asemenea, nu va ingrijorati de un ecran tactil. Este frumos, dar Windows 10 este perfect utilizabil fara unul. Este greu sa gasiti multe laptopuri bune " 2-in-1 ", in aceasta gama.Orientati-va catre un procesor Intel Core i5. Fara a fi prea tehnic, ar trebui sa fie suficient de puternic pentru a face fata la ceea ce aveti nevoie. Daca nu intentionati sa rulati jocuri , si un Core i3 este in regula. Intel reimprospateaza aceste cipuri anual, deci cautati un model actual de "a 7-a generatie", pentru a va proteja cat mai mult posibil. Asigurati-va ca cipul este un model "din seria U" (de exemplu: Core i5-7200U). Cele cu un "Y" in numele sau (ex: Core i5-7Y54) sunt mai slabe.A avea suficienta memorie RAM este crucial pentru a face intreaga experienta lina. Aici, doriti 8GB, daca este posibil, sau 6GB, daca restul laptopului merita.