Atac cibernetic fără precedent în România. Hackerii au spart site-urile unor instituții publice apoi le-au scos la vânzare

Instituțiile din România au fost atacate, din nou, de hackeri. Conform unui expert în securitate, site-urile a două instituții au fost sparte și scoase la vânzare.

În ultima perioadă, site-urile diferitelor instituții naționale și locale din România au fost atacate de hackeri. Într-o astfel de situație se află și site-urile Poliției Locale Suceava și cel al Spitalului Mureș, după cum explică Albei Bogdan, expert în securitate cibernetică, scrie stirileprotv.ro.

Expertul atrage atenția că site-urile celor două instituții au fost compromise și chiar scoase la vânare în schimbul unor sume pe care nu le-a dezvăluit. Astfel, hackerii susțin că pot oferi acces la bazele de date, utilizatori și chiar pot oferi acces la conținutul paginilor de internet.

"Pe bune că nu vreau să vă stric feng shui-ul dar, pe bune? Ziua și breșa? De data aceasta, politialocalasuceava.ro și spitalmures.ro. Citez: Full access to everything, administrative panel, database, users, posts, editing the site, etc. V-aș spune și cât costă, dar ar însemna să vă dau încă o veste proastă", a spus Albei Bogdan.

