Joi, 09 Octombrie 2025, ora 10:00
Atac cibernetic care lovește peste 70.000 de utilizatori Discord. Hackerii susțin că au pus mâna pe 1,5TB de date, inclusiv două milioane de poze
Atac cibernetic care lovește peste 70.000 de utilizatori Discord FOTO /Pixabay

Un grup de hackeri susține că a obținut acces la datele a aproximativ 70.000 de utilizatori Discord, aplicație de comunicare utilizată și de gameri și în medii profesionale. Compania a confirmat breșa, dezvăluind că este vorba chiar de actele de identitate ale utilizatorilor afectați.

Hackerii spun că au obținut acces prin breșa de securitate online la actele de identitate ale peste 70.000 de utilizatori Discord. Acestea erau stocate deoarece aplicația cere actele de identitate pentru verificarea vârstei utilizatorilor în tot mai multe țări, pe măsura introducerii legilor despre asta.

Grupul de hackeri a susţinut că deţine 1,5TB de date ale utilizatorilor Discord, printre care se numără peste două milioane de poze.

Compania confirmă breşa şi spune acum că printre datele furate de hackeri se numără cele în jur de 70.000 de acte de identitate ale utilizatorilor din întreaga lume.

Hackerii exagerează proporţiile breşei şi au încercat să şantajeze Discord prezentând informaţii false, spune compania.

Discord mai susţine că atacul a vizat un terţ care realizează pentru companie anumite sarcini de relaţii cu clienţii şi că, între timp, sistemele afectate au fost securizate.

