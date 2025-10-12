Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:06
572 citiri
Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
Marea Neagră, sit arheologic / OMV Petrom (YouTube)

Ilie Bolojan a anunțat noile priorități privind sectorul energetic și cel agroalimentar. Anunțul a fost făcut vineri, 3 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul de la Palatul Victoria a vorbit despre termocentrale, energie nucleară și exploatarea cărbunelui, dar și a gazului din Marea Neagră.

„E nevoie să ne asigurăm securitatea energetică. Avem termocentralele la care lucrările lâncezesc. Vă rog să vă gândiți că la Iernut avem o centrală importantă de 400 de MW. Lucrările au început din 2016 și dacă nu corectăm ce se întâmplă acolo, să nu ne gândim că în 2026 se vor termina. Dacă vom continua așa cum am gestionat astfel de proiecte în anii trecuți, cu siguranță nu vom vedea capacități de producție puse în practică. Fără astea, fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă, pentru a compensa în orele cu deficit, nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mai redus. Simplificările legislative pentru finalizarea hidrocentralelor trebuie puse în practică, sunt în stadii avansate, nu ne mai putem permite să stăm în această situație.

Apoi, susținerea proiectelor din plan nuclear, Centrala de la Cernavodă e foarte importantă, accelerarea lucrărilor, derularea proiectării reactoarelor mai repede, pentru ca în anii următori să avem un mix energetic pentru o energie competitivă în România, nu doar constantă și suficientă, ci și la un preț bun. Trebuie să susținem proiectele de stocare și de pompaj în acumulări. Avem proiecte pe fotovoltaice importante. Eroarea este că ne-am gândit să facem eficiența energetică la oameni acasă. Dar nu și la sistemul național (...)

Strategia pe cărbune e un lucru pe care trebuie să-l închidem în perioada următoare. Pentru că nu am respectat jalonul pe decarbonizare, avem două direcții strategice - menținem mai mult timp producția de cărbune în Valea Jiului - dar asta înseamnă o restructurare totală a Complexului Energetic Oltenia, dar să nu mai fie căpușat, să nu mai acordăm miliarde de lei anual (n.r. - subvenții de la guvern), ca să funcționeze lucrurile acolo. Sau, dacă acest lucru nu va fi făcut, să renunțăm la producția pe cărbune, din cauza costurilor prea mari. Eu, personal, susțin prima variantă, nu mai putem continua așa cum avem lucrurile astăzi”, a transmis premierul.

Planul guvernului pentru producătorii din România

Resursele naturale trebuie exploatate la maximum în interes național, lasă de înțeles premierul Bolojan. Totodată, companiile românești trebuie sprijinite mai mult, astfel încât să devină mai competitive, inclusiv în plan internațional.

„E foarte important să pregătim sectoarele economice, o bună parte din gaz (n.r. - extras din Marea Neagră) să fie valorificat în țara noastră, de companii care să producă îngrășăminte chimice pentru agricultură, petrochimie, în zona metalurgică, să punem în valoare acest potențial important, resursele de gaz. Trebuie să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Avem mai multe sectoare unde avem un mare potențial, unde nu am pus lucrurile în valoare, așa cum ar fi trebuit - procesarea produselor agricole, susținerea industriei agroalimentare românești. Importăm o bună parte din produsele de pe piață, în foarte multe sectoare de activitate.

(...) Trebuie să ne susținem campionii acestei zone, pentru a-și exporta produsele. Din întâlnirile avute cu marile rețele comerciale am convenit că, așa cum dânșii aduc produse de bună calitate din alte țări, pot face același lucru și cu produsele noastre, dacă sunt competitive în țările vecine.

E nevoie de mai multă producție internă și să exportăm produsele, deci sunt necesare investiții în stocare, în depozite, în susținerea standardizării producției agricole din fermele mici, producția să fie vândută în marile rețele de magazine. Ce s-a făcut până acum nu a dat rezultate,” a precizat președintele PNL.

În plus, Bolojan a vorbit despre necesitatea de atragere a tot mai multor investiții străine.

...citeste mai departe despre "Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră" pe Ziare.com

Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
Două subiecte au ținut săptămâna aceasta capul de afiș al discursului public când vine vorba despre energie, unul fiind posibilitatea ca România să aibă parte de un blackout de tipul...
Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
În timp ce marile orașe ale României își repară iarna de iarnă conductele fisurate și pierd apă caldă pe kilometri întregi de rețea, Oradea a reușit să transforme un sistem aflat în...
#Guvernul Romaniei, #guvernul bolojan, #ilie bolojan, #energie, #alimente , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”
  10. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului