Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră

Ilie Bolojan a anunțat noile priorități privind sectorul energetic și cel agroalimentar. Anunțul a fost făcut vineri, 3 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul de la Palatul Victoria a vorbit despre termocentrale, energie nucleară și exploatarea cărbunelui, dar și a gazului din Marea Neagră.

„E nevoie să ne asigurăm securitatea energetică. Avem termocentralele la care lucrările lâncezesc. Vă rog să vă gândiți că la Iernut avem o centrală importantă de 400 de MW. Lucrările au început din 2016 și dacă nu corectăm ce se întâmplă acolo, să nu ne gândim că în 2026 se vor termina. Dacă vom continua așa cum am gestionat astfel de proiecte în anii trecuți, cu siguranță nu vom vedea capacități de producție puse în practică. Fără astea, fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă, pentru a compensa în orele cu deficit, nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mai redus. Simplificările legislative pentru finalizarea hidrocentralelor trebuie puse în practică, sunt în stadii avansate, nu ne mai putem permite să stăm în această situație.

Apoi, susținerea proiectelor din plan nuclear, Centrala de la Cernavodă e foarte importantă, accelerarea lucrărilor, derularea proiectării reactoarelor mai repede, pentru ca în anii următori să avem un mix energetic pentru o energie competitivă în România, nu doar constantă și suficientă, ci și la un preț bun. Trebuie să susținem proiectele de stocare și de pompaj în acumulări. Avem proiecte pe fotovoltaice importante. Eroarea este că ne-am gândit să facem eficiența energetică la oameni acasă. Dar nu și la sistemul național (...)

Strategia pe cărbune e un lucru pe care trebuie să-l închidem în perioada următoare. Pentru că nu am respectat jalonul pe decarbonizare, avem două direcții strategice - menținem mai mult timp producția de cărbune în Valea Jiului - dar asta înseamnă o restructurare totală a Complexului Energetic Oltenia, dar să nu mai fie căpușat, să nu mai acordăm miliarde de lei anual (n.r. - subvenții de la guvern), ca să funcționeze lucrurile acolo. Sau, dacă acest lucru nu va fi făcut, să renunțăm la producția pe cărbune, din cauza costurilor prea mari. Eu, personal, susțin prima variantă, nu mai putem continua așa cum avem lucrurile astăzi”, a transmis premierul.

Planul guvernului pentru producătorii din România

Resursele naturale trebuie exploatate la maximum în interes național, lasă de înțeles premierul Bolojan. Totodată, companiile românești trebuie sprijinite mai mult, astfel încât să devină mai competitive, inclusiv în plan internațional.

„E foarte important să pregătim sectoarele economice, o bună parte din gaz (n.r. - extras din Marea Neagră) să fie valorificat în țara noastră, de companii care să producă îngrășăminte chimice pentru agricultură, petrochimie, în zona metalurgică, să punem în valoare acest potențial important, resursele de gaz. Trebuie să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Avem mai multe sectoare unde avem un mare potențial, unde nu am pus lucrurile în valoare, așa cum ar fi trebuit - procesarea produselor agricole, susținerea industriei agroalimentare românești. Importăm o bună parte din produsele de pe piață, în foarte multe sectoare de activitate.

(...) Trebuie să ne susținem campionii acestei zone, pentru a-și exporta produsele. Din întâlnirile avute cu marile rețele comerciale am convenit că, așa cum dânșii aduc produse de bună calitate din alte țări, pot face același lucru și cu produsele noastre, dacă sunt competitive în țările vecine.

E nevoie de mai multă producție internă și să exportăm produsele, deci sunt necesare investiții în stocare, în depozite, în susținerea standardizării producției agricole din fermele mici, producția să fie vândută în marile rețele de magazine. Ce s-a făcut până acum nu a dat rezultate,” a precizat președintele PNL.

În plus, Bolojan a vorbit despre necesitatea de atragere a tot mai multor investiții străine.

