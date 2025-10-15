Lia Olguța Vasilescu dă sfaturi guvernului Bolojan: "Ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică". Ce îi cere ministrului de Finanțe

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 00:05
86 citiri
Lia Olguța Vasilescu dă sfaturi guvernului Bolojan: "Ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică". Ce îi cere ministrului de Finanțe
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD, și Lia Olguța Vasilescu, primărița din Craiova - FOTO Hepta

Primărița municipiului Craiova, care deține și funcția de vicepreședintă a PSD, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că toate ordonanţele şi ordinele de ministru ar trebui să fie adoptate de Guvern după o dezbatere publică.

Olguța Vasilescu a precizat că s-a ajuns ca primăriile să fie obligate de Ministerul de Finanţe să facă referate la care nu se uită apoi nimeni.

Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară, la Antena 3, că Guvernul ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică.

”Ne-am trezit în situaţia în care avem ordin de ministru al Finanţelor care ne obligă ca pentru fiecare filă bugetară să mai facem încă un referat. Am făcut un calcul. Vă daţi seama, într-o primărie cum este Craiova sunt mii de achiziţii. Pentru fiecare trebuie făcut un referat. Nu le citeşte nimeni, pentru că ele rămân la noi. Ar trebui să le citească ANAF, dar nu se depozitează la ANAF, se depozitează tot în primărie, poate o veni ANAF cândva. Deci în epoca digitalizării, în epoca în care trimitem sateliţi pe Lună, noi în continuare ar trebui să mai angajăm nişte oameni care să facă aceste lucruri”, a afirmat Olguţa Vasilescu.

Vicepreședinta PSD susţine că acest ordin a fost semnat de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi că nu a existat dezbatere publică, deşi ”era obligatoriu”.

Olguţa Vasilescu a mai spus că a cerut azi în şedinţa coaliţiei ca ministrul Finanţelor să fie prezent de fiecare dată la aceste reuniuni ale coaliției, pentru că ”trebuie date mai multe explicaţii”.

”De pildă, să ne spună de ce ni s-au luat bani în ultima săptămână. Pentru că, vedeţi, e ca la Radio Erevan. Ne transmit că nu mai putem noi, guvernul, să dăm bani. Păi nu mai daţi, dar luaţi. Pentru că, din păcate, săptămâna trecută la Primăria Craiova s-au luat nouă milioane de lei. În baza a ce, n-aş şti să vă explic, n-аş şti care este formula”, a mai afirmat Olguţa Vasilescu.

Vicepreședinta PSD a subliniat că ea nu are încredere în documentele pe care le elaborează Ministerul de Finanțe.

”Nu am încredere în general în ceea ce se lucrează mai ales la Ministerul de Finanţe, pentru că am fost foarte crunt loviţi în această ultimă perioadă, în această lună de zile. Unele dintre ordinele de ministru nu le-am văzut decât în momentul publicării în Monitorul Oficial. N-am putut aşadar să reacţionăm. Nu înţeleg de ce legea pentru unii este obligatorie şi pentru alţii facultativă”, a susținut Olguţa Vasilescu.

...citeste mai departe despre "Lia Olguța Vasilescu dă sfaturi guvernului Bolojan: "Ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică". Ce îi cere ministrului de Finanțe" pe Ziare.com

#guvernul bolojan, #Lia Olguta Vasilescu, #coalitia de guvernare, #psd pnl udmr usr, #ministrul de finante , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0879 RON

-0.0024

1 USD = 4.4034 RON

0.0129
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Semnale de avertizare privind instabilitatea financiară îngrijorează decidenții înaintea reuniunii FMI ANALIZĂ
  3. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  4. Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
  5. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  6. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  7. Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
  8. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  9. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  10. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități