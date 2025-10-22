Ce riscă să pățească România, dacă Guvernul nu va face reforma mult promisă. Semnalul de alarmă pentru Bolojan, transmis de un expert în fiscalitate

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:17
77 citiri
Ce riscă să pățească România, dacă Guvernul nu va face reforma mult promisă. Semnalul de alarmă pentru Bolojan, transmis de un expert în fiscalitate
Ilie Bolojan, lei românești, aglomerație / FOTO: FB, Unsplash.com, Profit.ro, Ziare.com

Alin Negrescu, vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, a lansat un avertisment Guvernului Bolojan. Expertul fiscal susține că majorările de taxe și de impozite să nu fie prelungite, iar Executivul trebuie să rezolve problema la rădăcină, printr-o reformă a cheltuielilor bugetare.

În opinia lui Negrescu, deja nu mai este loc pentru creșteri de taxe și de impozite.

„Nu cred că mai este loc, să spun așa, pentru creșteri de taxe și impozite, cel puțin pe zona de impozite indirecte”, a declarat consultantul fiscal, pentru Profit.ro.

Probleme privind majorările de taxe și impozite

Majorarea TVA-ului nu va rezolva „problemele”, pe termen lung, este de părere Negrescu.

„Taxele indirecte asigură o colectare imediată pe termen scurt, dar trebuie să avem și măsuri sustenabile, nu doar ajustări temporare. Pe zona de TVA nu cred că avem neapărat o problemă a cotelor, avem o problemă de colectare. Nu cred că majorând cota de TVA rezolvăm problema într-un mod sustenabil și pe termen lung”, a transmis analistul.

Măsurile asumate de Bolojan sunt „perturbante” pentru mediul de afaceri, consideră Negrescu. De asemenea, potrivit consultantului fiscal, majorările de taxe și impozite nu trebuie să devină „prelungite”, din „temporare”.

„Toate măsurile luate au fost ajustări punctuale, provizorii, ca să rezolvăm problema de moment. Avem taxa pe profituri suplimentare și impozitul pe cifra de afaceri, măsuri percepute ca temporare, dar care tind să fie prelungite. Pentru mediul de business, deciziile luate la final de an, cu aplicare de la 1 ianuarie, sunt extrem de perturbante”, a mai precizat analistul.

Reforma de care are nevoie România

Dincolo de taxe și de impozite, România are nevoie de „o reformă sustenabilă și serioasă în zona de cheltuieli publice”, avertizează Negrescu.

„Trebuie să avem o reformă sustenabilă și serioasă în zona de cheltuieli publice. Altfel, chiar dacă atingem ținta de deficit, vom repeta aceleași probleme an de an. (...) Nu e vorba doar de ajustări ca să rezolvăm o parte din deficit, ci de un plan care să așeze sectorul public pe o traiectorie sustenabilă în următorii ani”, a mai transmis consultantul, pentru sursa citată.

...citeste mai departe despre "Ce riscă să pățească România, dacă Guvernul nu va face reforma mult promisă. Semnalul de alarmă pentru Bolojan, transmis de un expert în fiscalitate" pe Ziare.com

„România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”
„România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în „Bolojan retrograd”,...
#guvernul bolojan, #taxe si impozite, #reforme , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0831 RON

-0.0001

1 USD = 4.3835 RON

0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. O țară adversă vrea să-l învingă pe Trump și joacă dur: A găsit punctul slab al Americii
  2. Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”
  3. Lovitura lui Trump pentru un stat prieten vestic cu 41 de milioane de locuitori: ”Cea mai mare criză din viața noastră”
  4. Eroare informatică uriașă. Au fost emise, din greșeală, criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari, de peste două ori mai mult decât PIB-ul global estimat
  5. „România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”
  6. După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală
  7. Un expert rus dezvăluie crahul neștiut din țară: Vulnerabilitățile Rusiei care-l împing pe Putin spre colaps
  8. Surpriză: orașul din România care a intrat în topul european
  9. Companiile de stat devin și mai greoaie pentru economia României. Din primele 100 de companii din țară, sectorul public aduce doar 6% din profitul total
  10. Cum trebuie să se pregătească românii pentru noi creșteri ale euro în 2026. Economist: „Trebuie să ne facem niște rezerve, să avem niște economii” VIDEO