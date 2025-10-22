Ce riscă să pățească România, dacă Guvernul nu va face reforma mult promisă. Semnalul de alarmă pentru Bolojan, transmis de un expert în fiscalitate

Alin Negrescu, vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, a lansat un avertisment Guvernului Bolojan. Expertul fiscal susține că majorările de taxe și de impozite să nu fie prelungite, iar Executivul trebuie să rezolve problema la rădăcină, printr-o reformă a cheltuielilor bugetare.

În opinia lui Negrescu, deja nu mai este loc pentru creșteri de taxe și de impozite.

„Nu cred că mai este loc, să spun așa, pentru creșteri de taxe și impozite, cel puțin pe zona de impozite indirecte”, a declarat consultantul fiscal, pentru Profit.ro.

Probleme privind majorările de taxe și impozite

Majorarea TVA-ului nu va rezolva „problemele”, pe termen lung, este de părere Negrescu.

„Taxele indirecte asigură o colectare imediată pe termen scurt, dar trebuie să avem și măsuri sustenabile, nu doar ajustări temporare. Pe zona de TVA nu cred că avem neapărat o problemă a cotelor, avem o problemă de colectare. Nu cred că majorând cota de TVA rezolvăm problema într-un mod sustenabil și pe termen lung”, a transmis analistul.

Măsurile asumate de Bolojan sunt „perturbante” pentru mediul de afaceri, consideră Negrescu. De asemenea, potrivit consultantului fiscal, majorările de taxe și impozite nu trebuie să devină „prelungite”, din „temporare”.

„Toate măsurile luate au fost ajustări punctuale, provizorii, ca să rezolvăm problema de moment. Avem taxa pe profituri suplimentare și impozitul pe cifra de afaceri, măsuri percepute ca temporare, dar care tind să fie prelungite. Pentru mediul de business, deciziile luate la final de an, cu aplicare de la 1 ianuarie, sunt extrem de perturbante”, a mai precizat analistul.

Reforma de care are nevoie România

Dincolo de taxe și de impozite, România are nevoie de „o reformă sustenabilă și serioasă în zona de cheltuieli publice”, avertizează Negrescu.

„Trebuie să avem o reformă sustenabilă și serioasă în zona de cheltuieli publice. Altfel, chiar dacă atingem ținta de deficit, vom repeta aceleași probleme an de an. (...) Nu e vorba doar de ajustări ca să rezolvăm o parte din deficit, ci de un plan care să așeze sectorul public pe o traiectorie sustenabilă în următorii ani”, a mai transmis consultantul, pentru sursa citată.

