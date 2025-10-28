Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”

Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”
Ilie Bolojan, lei românești / FOTO: captură video „Ce se întâmplă” (YouTube), Ziare.com

Problema deficitului României nu va fi rezolvată la început de 2026. „Ținta” anunțată de către Ilie Bolojan va fi „aproape de 6%”. Executivul a preluat un deficit de 9,3%, iar măsurile premierului de la PNL continuă să fie aspru criticate de economiștii apolitici.

Printre cele mai importante și criticate măsuri ale Executivului se numără creșterea de taxe și de impozite, în special majorarea TVA, respectiv reducerea cheltuielilor în Educație. În opinia profesorului de macroeconomie Mircea Coșea, măsurile Guvernului Bolojan nu sunt reformiste.

„Guvernul nu face reforme, ci niște ajustări și cârpeli de ordin contabil. Reforma trebuie gândită în așa fel încât să reînnoiască sau să modernizeze o structură a economiei, a societății”, a declarat economistul, pentru Ziare.com.

Guvernanții nu conștientizează faptul că trebuie să aplice principiile specifice „diagnosticului”, adică pentru criza bugetară, nu pentru criza economică, avertizează Coșea.

„Ceea ce face domnul Bolojan este, de fapt, o încercare strict contabilă, cifrică, fără niciun fel de gândire cu efectele pe care aceste cifre le pot avea în structura cheltuielilor și veniturilor bugetare, atâta tot. Dânsul încearcă să mai modeleze puțin deficitul, aplicând metode greșite. Atenție, România a intrat odată cu guvernarea Bolojan într-o criză bugetară, nu economică!”, a mai transmis profesorul.

Mircea Coșea: „Criza bugetară se rezolvă așa cum spune teoria economică și istoria altor țări”

Executivul ar trebui să aibă trei linii directoare, în vederea reducerii deficitului.

„Criza bugetară, manifestată prin deficit mare, se rezolvă, așa cum spune teoria economică și istoria altor țări, prin trei căi clasice: 1. ușurarea fiscalității pe sistemul de producție - în cazul de față pe mediul de afaceri, care dacă ar fi eliberat de unele taxe și impozite ar produce mai mult și ar da mai mulți bani la buget; 2. stimularea investițiilor, pentru crearea de noi locuri de muncă; 3. atragerea de fonduri externe, fie private, fie interne.

Guvernul Bolojan a făcut tocmai invers: a impus tot mai multe taxe și impozite sectorului productiv, a blocat investițiile și așa cum toată lumea știe, atragerea de fonduri europene e o problemă veche, care nu se rezolvă”, a declarat Coșea.

Economistul Mircea Coșea: „Toate aceste lucruri înseamnă modernizarea și aducerea României pe calea unei dezvoltări de lungă durată”

În viziunea expertului, o abordare cu adevărat reformistă ar cuprinde acțiuni punctuale, precum: modificarea structurii guvernamentale, producția și procesare, tehnologizare și reorganizarea administrativ-teritorială.

„Reforma ar însemna o schimbare a ceea ce înseamnă structura guvernamentală. Avem prea multe ministere, o încărcătură prea mare cu o instituție care se învârte în jurul Guvernului, prea multe cheltuieli cu instituțiile guvernamentale.

O reformă ar însemna schimbarea structurii economiei românești, în sensul în care ar trebui să se bazeze mai mult pe resursele interne, pe care nu le folosește. Avem mari producții agricole, dar nu le folosim în România, ci le exportăm și apoi le importăm ca produse finite.

O reformă ar însemna o ridicare a gradului de tehnologizare a industriei, ca să nu mai depindem în mare măsură de importurile care vin din industria auto, din Occidentul Europei.

O reformă ar însemna și o reformă administrativ-teritorială, o schimbare a structurii teritoriale a României. Toate aceste lucruri înseamnă modernizarea și aducerea României pe calea unei dezvoltări de lungă durată”, a concluzionat Coșea, pentru Ziare.com.

