Se putea rezolva criza bugetară fără să fie afectate veniturile românilor? Analist economic: „Guvernul Bolojan a transformat-o într-o criză economică”

Analistul economic Mircea Coșea este de părere că problemele bugetare ale României se puteau rezolva și fără ca Guvernul să se atingă de veniturile populației. Expertul spune că Guvernul Bolojan a transformat criza bugetară într-o „criză economică”, adăugând că prin eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază „inflația ar crește și mai mult”.

„Fondul Monetar Internațional este un contabil – e adevărat, un contabil de excepție, bine pregătit. El se referă la cifre, compară cifre, nu se referă la ceea ce există în spatele acestor cifre. Nu e vorba aici de un bilanț la un magazin de la colțul străzii, e vorba de bilanțul unei țări. În spatele fiecărei cifre se află starea națiunii, adică ceea ce se întâmplă cu poporul român,” a declarat Coșea, potrivit Antena 3 CNN.

Acesta a precizat că, dacă acest pachet de măsuri este bun, „e bun pentru reducerea deficitului”. „Dar cu ce preț au fost măsurile luate eficiente? N-au fost eficiente, pentru că inflația a crescut în permanență, deficitul s-a redus foarte puțin, iar creșterea economică este cât se poate de redusă", a spus Mircea Coșea.

Analistul economic a subliniat că această criză bugetară putea fi evitată fără a atinge veniturile populației.

„Deci, hai să discutăm pe rând. Criza bugetară se putea rezolva fără să atingă veniturile populației și anume printr-o ușurare a fiscalității asupra mediului de afaceri, acolo unde se creează valoare și care aduce bani la buget. În al doilea rând, printr-o creștere importantă a programului de investiții și în al treilea rând, prin accesarea fondurilor străine, fie comunitare, fie de la alte surse.

Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat în România. Măsurile au fost total diferite – nu s-a întâmplat ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă în Polonia, în Italia. Lucrurile merg total diferit. La noi, Guvernul Bolojan a introdus niște lucruri care au transformat criza bugetară în criză economică," a adăugat el.

În ceea ce privește renunțarea la plafonările pentru alimente de bază, în contextul unei crize economice, „prețurile vor crește și mai mult”.

"Noi suntem într-o criză economică, care se vede foarte clar prin căderea consumului, printr-o inflație aberantă, care crește permanent. Și până la urmă concluzia este că guvernul vrea să crească inflația, trăiește prin inflație, pentru că inflația aduce bani la buget, fără niciun efort reformator, dar distruge calitatea vieții și nivelul de trai al populației,” a mai spus economistul.

Analistul a remarcat faptul că plafonarea prețurilor la alimentele de bază a avut efecte negative, ducând la creșterea prețurilor în alte segmente.

„În momentul de față, însă, fiind într-o scădere atât de bruscă a consumului, într-o situație de sărăcire vizibilă a populației – nu numai a celei defavorizate, ci și a clasei mijlocii – dacă s-ar elimina această plafonare a adaosului, inflația ar crește și mai mult. Asta e clar. Deci prețurile vor crește și mai mult. Asta vrea Guvernul. Vrea să crească prețurile și mai mult.

Toată explicația asta cu piața liberă, cu concurența, e bună într-o economie normală. Noi nu suntem într-o economie normală. Suntem o economie în care măsurile sunt luate pe spatele populației și al mediului de afaceri," a subliniat el.

Mircea Coșea a mai avertizat că România nu a atins încă „vârful inflației.”

