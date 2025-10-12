Un laureat al Premiului Nobel îl atacă dur pe Trump. Dezvăluie cine este vinovatul surpriză pentru criza din SUA

Statele Unite se confruntă cu o criză majoră, după ce miercuri, 1 octombrie 2025, guvernul american a intrat într-o perioadă de paralizie bugetară, ”shutdown”, o închidere ce îngheață funcționarea normală a administrației federale. Celebrul economist Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, l-a atacat dur pe Donald Trump și administrația sa, el susținând că vinovatul surpriză pentru această criză este ”actualul guvern condus de oligarhi”, care pune pe primul plan ”interesele celor bogați în detrimentul americanilor săraci”.

Guvernul SUA a oprit toate operațiunile, cu excepția celor esențiale, după ce democrații și republicanii nu au reușit să ajungă la un acord în Congres, privind finanțarea pentru noul an fiscal, potrivit The Sun.

Închiderea guvernului american este o caracteristică periodică a politicii blocate de la Washington. Aceasta este prima închidere (”shutdown”) de la pauza record de 35 de zile din 2019, din timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Democrații au refuzat să voteze finanțarea guvernului, folosind acest lucru ca pârghie pentru a forța negocierile. Ei sunt motivați de furia populației față de expirarea subvențiilor pentru sănătate și de desființarea agențiilor guvernamentale de către Trump.

Celebrul economist Joseph Stiglitz a declarat pentru AFP că ”republicanii preferă să închidă guvernul decât să ofere asistență medicală celor săraci”. El a descris această situație ca fiind ceea ce se întâmplă când ai ”un guvern condus de oligarhi cărora nu le pasă de cei mai săraci oameni din societate”.

Ads

Economistul a făcut aceste comentarii în timp ce participa la o dezbatere parlamentară franceză privind impozitarea ultra-bogaților. Această dezbatere a făcut parte din eforturile Franței de a-și consolida finanțele publice tensionate.

Trump vrea să facă concedieri

„Tot ce cereau democrații era accesul la asistență medicală pentru cei foarte săraci și continuarea Obamacare”, a adăugat Joseph Stiglitz, profesor la Universitatea Columbia, în vârstă de 82 de ani. „Obamacare” este programul de asigurări de sănătate pentru gospodăriile din clasa muncitoare.

Stiglitz a ocupat anterior funcția de economist șef la Banca Mondială la sfârșitul anilor 1990. De asemenea, la începutul carierei sale, a prezidat consiliul de consilieri economici al președintelui american Bill Clinton. El a primit Premiul Nobel pentru economie în anul 2001.

În plus, președintele Donald Trump a sugerat că va folosi shutdown-ul pentru a aplica ”numeroase” concedieri în sectorul public.

Piețele au reacționat cu prudență: aurul a atins al 39-lea record al anului, acțiunile europene au urcat după un debut slab, randamentele obligațiunilor guvernamentale europene au urcat, în timp ce titlurile americane pe 10 ani au înregistrat o scădere a randamentelor, semn al unor mișcări divergente pe piețele globale.

Ads

Analiștii avertizează că blocajul sporește îngrijorările legate de credibilitatea instituțională și poziția fiscală a SUA. În cazul unei prelungiri a shutdown-ului, efectele ar putea influența politica monetară a Fed, fluxurile globale de capital și cursurile valutare, cu presiuni suplimentare asupra dolarului și potențiale intrări în euro și yen.

...citeste mai departe despre "Un laureat al Premiului Nobel îl atacă dur pe Trump. Dezvăluie cine este vinovatul surpriză pentru criza din SUA" pe Ziare.com

Ads