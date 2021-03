VIDEO Parlamentarii reiau dezbaterile pe Legea bugetului de stat. Marti va fi votul final

Dezbaterile au fost intrerupte, in noaptea de luni spre marti, la ora 2,00, dupa ce timp de cateva ore au fost prezentate si supuse votului amendamentele formulate la bugetul Ministerului Dezvoltarii. De altfel, pentru acest buget au fost formulate cele mai multe amendamente - peste doua mii -, foarte multe fiind sustinute in plen.Proteste ale sindicalistilor din Sanatate, la portile Palatului Parlamentului, in zilele in care bugetul va fi dezbatut in plen si aprobat. Care sunt revendicarileIn cursul zilei de marti, plenul Legislativului continua dezbaterile pe anexele proiectului Legii bugetului de stat si pe proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021.La finalul dezbaterilor, cele doua proiecte vor fi supuse votului final al Parlamentului.Luni seara, senatorii si deputatii au votat pe articole proiectul Legii bugetului pe acest an. Nu a fost acceptat niciun amendament la cele 57 de articole ale proiectului de lege, acestea fiind aprobate in forma Guvernului.Scandal in sedinta de plen pe bugetul pe 2021. Liderul PSD Marcel Ciolacu catre premierul Florin Citu: "Chiar nu ti-e rusine sa spui ca noi furam?"Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a solicitat in plenul reunit al Parlamentului introducerea unui amendament in proiectul de buget, pe tehnica legislativa, ca banii din pensiile speciale ale parlamentarilor, ramasi cuprinsi in proiect, sa fie transferati Ministerului Muncii pentru acordarea unor vouchere pentru copii nou-nascuti.CITESTE SI:VIDEO Imagini spectaculoase cu lotul 1 al autostrazii Pitesti-Sibiu. "Constructorul austriac Porr avanseaza intr-un ritm sustinut"FOTO Vlad Chiriches a patit-o si el. Cine e jurnalista care ii "hipnotizeaza" pe fotbalisti. Imagini viraleVIDEO Directoarea Operei Nationale Iasi, audiata la DIICOT. Ce infractiune grava este suspectata ca ar fi comis Beatrice RanceaFOTO Vedeta Antenei 1, imagini fabuloase din vacanta pe care o petrece in MaldiveAmenintarea lui Miron Cozma: "Citule! Daca vrei o mineriada, pot sa o fac oricand! Iar tu nu ai cum sa ma opresti pe mine!" ...citeste mai departe despre " VIDEO Parlamentarii reiau dezbaterile pe Legea bugetului de stat. Marti va fi votul final " pe Ziare.com