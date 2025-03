Un lider local al PSD cere abrogarea urgenta a ordonantei si demisia lui Iordache

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, vicepresedinte PSD si lider al filialei Iasi a partidului, cere abrogarea urgenta a OUG de modificare a Codurilor Penale si demisia lui Florin Iordache din functia de ministru al Justitiei.

Chirica a facut declaratia intr-o conferinta de presa la Iasi, in timp ce la Bucuresti incepea sedinta Comitetului Executiv al partidului.

"Am ales de la inceputul carierei mele politica sa spun adevarul si sa nu-mi fie rusine sa ma uit in ochii iesenilor, ai membrilor de partid si ai constiintei mele", a afirmat Chirica in conferinta de presa.

El a spus ca, in calitate de lider al PSD Iasi, le propune lui Liviu Dragnea si Guvernului Grindeanu sa abroge "la fel de urgent ordonanta de urgenta 13", sa propuna proiect de lege Parlamentului, sa faca o dezbatere publica, sa consulte specialistii si societatea civila.

Primarul municipiului Iasi a cerut "sa se refaca pactul social si politic cu romanii".

"Cer public demisia ministrului Florin Iordache, pe care il vad singurul om responsabil de haosul pe care l-a creat in ultimele zile", a mai spus vicepresedintele PSD.

Filmul loviturii asupra statului de drept: Cum s-a supus guvernul-marioneta la un gest dictatorial

Guvernul Grindeanu a adoptat marti noaptea, fara consultarea CSM, ordonanta de urgenta care schimba Codurile Penale in favoarea unor politicieni, printre care Liviu Dragnea si Florin Iordache.

Citeste mai multe despre cum a dat Guvernul lovitura de gratie Justitiei: A modificat Codurile Penale si a trimis gratierea in Parlament "Legile le facem noi. Alta intrebare?"

Ads

De asemenea, Guvernul a trimis la Parlament, pentru aprobare in procedura de urgenta, legea gratierii si modificarea legii privind executarea pedepselor.

Faptul ca Guvernul Grindeanu a adoptat ordonanta noaptea, fara dezbatere publica si fara a mai astepta avizul CSM, consultativ, dar obligatoriu, a scos in strada zeci de mii de oameni din toata tara.

Miercuri seara, sute de mii de oameni au iesit in strada in toata tara, participand la cele mai mari proteste de dupa Revolutie.

CSM a decis, miercuri dimineata, cu unanimitate de voturi sa atace la CCR ordonanta Iordache. Totodata, presedintele Iohannis a discutat cu Avocatul Poporului, caruia i-a pus la dispozitie documente care arata ca poate sesiza Curtea Constitutionala, invitandu-l sa o faca.

Din PSD au inceput sa plece oameni, iar joi dimineata si-a dat demisia ministrul Florin Jianu.

Un ministru a demisionat din ca ...citeste mai departe despre "Un lider local al PSD cere abrogarea urgenta a ordonantei si demisia lui Iordache" pe Ziare.com

Ads