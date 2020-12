Patronul unui club de fite din Timisoara, noul administrator public al judetului Caras-Severin: "Voi dezvolta la nivel macro ceea ce am facut cu Epic si Ponton Casa Baraj"

Potrivit pressalert.ro, Tinu Vidaicu a devenit cunoscut in randul amatorilor de distractie sub numele de DJ Force, dupa care s-a orientat spre managementul de cluburi. Alaturi de activitatea sa la Epic, acesta a organizat si o serie de petreceri la Ponton Casa Baraj de la Valiug, in Caras-Severin."Peste cateva zile voi deveni administrator public, inca nu a avut loc investirea. Motivul pentru care am ajuns in aceasta functie a fost solicitarea presedintelui Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, si a primarului Resitei, Ionut Popa. M-au ales pentru ceea ce am facut in ultimii zece ani. Ne cunoastem foarte bine si ne-am petrecut mult timp impreuna. Ei sunt extrem de determinati sa schimbe Caras-Severinul si mi-au pus in vedere ca este o cale lunga. Trebuie schimbate multe lucruri nelalocul lor. Am fost recomandat de rezultatele ce le-am avut cu Epic si pentru implicarea mea in evenimentele de la Ponton Casa Baraj, locuri care au adus multi turisti straini", a declarat Tinu Vidaicu pentru sursa citata.Potrivit sursei citate, principalul rol al lui Vidaicu va fi acela de a promova frumusetile din Caras-Severin pe plan international. "Voi dezvolta la nivel macro ceea ce am facut cu Epic si Ponton Casa Baraj. Mi-am petrecut copilaria in Brebu Nou, Garana, Trei Ape... inainte de anii '90... si am prins cele mai frumoase perioade de turism montan. Sunt multe locuri in zona care pot fi valorificate din nou prin primele proiecte care mi le-au expus Romeo Dunca si Ionut Popa. Datoria mea va fi sa pun aceste proiecte in practica, sa le promovez pe plan national si international... sa ajungem la o infuzie mare de turisti straini in viitorul apropiat. E un drum lung, dar vrem sa ducem la bun sfarsit ceea ce ne-am propus. Putem face ceva memorabil din aceasta zona cu mult potential. Cred ca am fost ales pentru aceasta functie si pentru ca sunt foarte ambitios... nu ma las pina nu obtin ceea ce imi doresc. Imi doresc sa impartasesc din know how-ul meu pentru a realiza lucruri frumoase in Caras Severin", a mai spus Tinu Vidaicu, potrivit pressalert.ro.Citeste si:Un director care l-a injurat pe Facebook in noaptea alegerilor, prima "victima" a lui Romeo Dunca la Consiliul Judetean Caras-Severin: "Am numit pe cineva provizoriu" ...citeste mai departe despre " Patronul unui club de fite din Timisoara, noul administrator public al judetului Caras-Severin: "Voi dezvolta la nivel macro ceea ce am facut cu Epic si Ponton Casa Baraj" " pe Ziare.com