The Guardian: CE critica initiativa Guvernului Romaniei de a gratia condamnati. Decizia ar da timpul inapoi cu 10 ani

Comisia Europeana critica initiativa guvernului roman de a gratia mii de condamnati, inclusiv pe liderul partidului de guvernamant, subliniind faptul ca ordonantele de urgenta respective pot arunca in aer lunga lupta impotriva coruptiei dusa pana acum si pot submina statul de drept, scrie cotidianul britanic The Guardian.

Publicatia citata mentioneaza raportul pe justitie dat publicitatii joi, in cadrul MCV, in care se arata ca Romania are un istoric in ceea ce priveste "incercarile periodice de a modifica legislatia anticoruptie, deseori fara consultarea institutiilor cheie din sistemul judiciar".

Ordonantele, date publicitatii in data de 18 ianuarie, "ar putea afecta cadrul legal referitor la coruptie precum si rezultatele luptei impotriva coruptiei", se mai arata in raportul MCV citat de The Guardian.

Comisia Europeana a recunoscut progresele inregistrate de Romania in ultimii 10 ani in domeniul justitiei, dar considera ca cele doua ordonante de urgenta pot da timpul inapoi in urma cu 10 ani si vor afecta rezultatele luptei impotriva coruptiei, mai noteaza publicatia.

Interventia Comisiei Europene este vazuta ca un sprijin de catre cei aproape 10.000 de romani care au protestat la Bucuresti duminica trecuta impotriva planului guvernamental.

Jurnalistii britanici prezinta, pe scurt, cateva dintre prevederile celor doua ordonante de urgenta asumate de ministrul Justitiei, Florin Iordache, si precizeaza ca circa 2.500-3.500 de detinuti vor fi eliberati.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat ca vrea sa adopte cele doua ordonante pentru a reduce aglomerarea din inchisori, dar contestatarii initiativei spun ca ii va ajuta pe apropiatii guvernului condamnati pentru coruptie, subliniaza cotidianul britanic.

Europarlamentarul roman Monica Macovei a sustinut ca miscarea guvernului are drept scop sa le permita politicienilor social-democrati, inclusiv liderului PSD Liviu Dragnea, sa scape de condamnari.

"Sunt o multime de politicieni condamnati pe care aceste ordonante ii ajuta. Poporul roman are in fata o lunga si dura lupta de dus pentru a apara statul de drept si progresele anticoruptie facute pana acum, si vom face apel la Comisia Europeana pentru a apara cauza noastra", a declarat Macovei.

Liviu Dragnea a aspirat la functia de premier, dar condamnarea sa in 2016 pentru frauda electorala l-a tinut departe de functie pana acum. De asemenea, el este judecat intr-un alt dosar in care este acuzat de abuz de putere, noteaza cunoscuta publi

