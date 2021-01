Reclamand, pe pagina sa de Facebook , un "fake news" care il anunta director in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca va lucra in cadrul Curtii de Conturi pe un post de auditor. Eugen Teodorovici a aratat ca postul ii este rezervat inca din 2010."Functia de auditor pe care o ocup in prezent, am castigat-o prin concurs public inca din anul 2010 si conform legii, atat timp cat am detinut pozitii de demnitate publica (ministru, senator etc.), postul de baza mi-a fost rezervat, asa cum este rezervat si postul de profesor, presedintelui Iohannis ... si altora. Ceva normal, firesc si legal", a aratat Teodorovici, pe Facebook.Teodorovici a fost ministru al Fondurilor Europene si apoi al Finantelor Publice in Guvernul Victor Ponta , iar in Guvernul lui Viorica Dancila a fost ministru al Finantelor Publice.Eugen Teodorovici a fost senator in Buzau in perioada 2012-2016 si fost senator in Tulcea in perioada 2016-2020 din partea PSD. La alegerile parlamentare din decembrie, Teodorovici nu a mai prins si al treilea mandat de senator, chiar daca a fost cap de lista la Senat in Tulcea. Locul i-a fost luat de partidul-surpriza AUR si USR care au obtinut cate un loc la Senat.Citeste si:Eugen Teodorovici a ramas in afara Parlamentului Romaniei. Cum a reusit fostul ministru PSD sa piarda al treilea mandat consecutiv de senator ...citeste mai departe despre " Ce slujba de bugetar platita extrem de generos ocupa Eugen Teodorovici dupa ratarea Parlamentului. "Am castigat-o prin concurs public inca din 2010" " pe Ziare.com