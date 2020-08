Tariceanu, care nu stia cat costa un bilet de autobuz in Bucuresti, promite gratuitatea transportului public

"Ceea ce va propunem astazi - spre deosebire de contracandidatii nostri - este sa renuntam la acest sistem (centralizat de termoficare, n.red.) si sa folosim banii mult mai util, mult mai eficient. Adica, in loc sa ingropam banii acestia in pamant, in tevi, unde avem pierderi uriase, sa folosim banii pentru a subventiona achizitia de centrale individuale de apartament.Va dau un exemplu amuzant: la mine, in blocul in care stau, s-a stricat liftul si stau la ultimul etaj. Intelegeti ce bucurie am, dar nu numai eu, si ceilalti colocatari. Cam acelasi lucru se intampla si cand ti se strica centrala de bloc. Tot blocul ramane fara caldura. Cand se strica termoficarea, cartiere intregi raman fara caldura. Solutia este practicata peste tot in lume este cu sistem de incalzire individual", a precizat Tariceanu cu ocazia lansarii programului "De la Micul Paris, la Marele Bucuresti".El a aratat ca Bucurestiul este prizonier al sistemului centralizat de incalzire si distribuire a apei calde, subliniind ca in ultimii 30 de ani s-a investit "foarte putin" pentru modernizarea acestuia."S-au facut 260 de kilometri din totalul de 4.000 de kilometri. (...) Daca facem un calcul aproximativ, ne trebuie nu mai putin de 480 de ani ca sa refacem tot sistemul de termoficare din Bucuresti, in ritmul acesta, cu niste sume uriase, pe care nu le avem. Ce rezulta? Bani ingropati - aceste conducte trec dupa aceea in subteran - pierderi uriase pe sistem, in fiecare an lucrari de reparatii sau de modernizare care lasa fara apa calda o buna parte a Bucurestiului. (...) Bucuresti este printre ultimele orase din tara care mai foloseste sistemul centralizat", a spus Tariceanu.Luna aceasta, intr-un interviu televizat, candidatul ALDE pentru Primaria Capitalei Calin Popescu Tariceanu nu a stiut pretul unui bilet pentru transportul in comun. Ulterior el a explicat intr-un interviu ulterior ca este "o fire independenta" si ca nu i-a placut niciodata sa depinda de transportul public.Problema traficuluiIn opinia acestuia, traficul reprezinta una dintre "problemele cronice" ale Capitalei, in conditiile in care 1,8 milioane de vehicule circula zilnic in Bucuresti, carora li se adauga alte 70 ...citeste mai departe despre " Tariceanu, care nu stia cat costa un bilet de autobuz in Bucuresti, promite gratuitatea transportului public " pe Ziare.com