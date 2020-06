"Orban dispretuieste industria ospitalitatii si ii batjocoreste pe reprezentantii ei cu orice ocazie! Guvernul Orban a hotarat, cu de la sine putere, sacrificarea industriei ospitalitatii si sacrificarea a zeci de mii de locuri de munca. Acesta este rezultatul amanarii redeschiderii restaurantelor, moment ce era asteptat sa se intample de la 1 iulie. Asta le-a promis Guvernul Orban reprezentantilor acestui domeniu, angajatorilor si angajatilor, familiilor acestora. Multi antreprenori si-au pus sperantele in vorbele aruncate in vant de Guvern si au sperat ca Orban si gasca lui se vor tine de cuvant si isi vor putea redeschide afacerile. Pe baza acestor promisiuni au tinut cu dintii de angajatii pe care ii aveau, chiar platindu-i din propriul buzunar", a afirmat Tariceanu, marti, pe Facebook Potrivit lui Tariceanu, numarul de cazuri confirmate cu COVID-19 este dependent de numarul testarilor efectuate."Este de mirare ca atunci cand testezi mai mult o sa ai mai multe persoane testate pozitiv? Stie cineva cum si unde testeaza sau cum dau rezultatele? Stim cu totii cazuri de decese care au fost raportate dupa 2-3 saptamani de la momentul in care s-au produs. Probabil ca la fel e si cu testarile, scot rezultatele din joben pe modelul hocus-pocus. Eu cred ca baietii astia de la guvernare au introdus deja softul de la alegeri in care nu conteaza cine voteaza, ci conteaza doar cine numara. La fel si aici, nu conteaza ce si pe cine testezi, ci conteaza cine raporteaza. Concluzia este una singura: de cand a inceput sa bea singur in birou, Ludovic a inceput sa urasca restaurantele", a a adaugat Tariceanu. ...citeste mai departe despre " Tariceanu, atac dur la adresa premierului: "Dispretuieste industria ospitalitatii. De cand a inceput sa bea singur in birou, Ludovic a inceput sa urasca restaurantele" " pe Ziare.com