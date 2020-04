Starea de urgenta va fi prelungita cu inca o luna. Iohannis anunta ca vin 8 milioane de masti pentru populatie

Declaratiile au fost facute luni, la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea la care i-a convocat pe mai multi membri ai Guvernului pe tema evolutiei epidemiei de COVID-19.La sedinta de la Palatul Cotroceni, care a inceput la ora 12:00, au participat premierul Ludovic Orban, ministrii Finantelor, de Interne, Apararii, Economiei, Sanatatii si Muncii, precum si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat.Presedintele a prezentat mai multe date despre mastile si combinezoanele de protectie care vor fi aduse in tara incepand cu zilele urmatoare si a anuntat ca Romania va ajuta Italia, greu incercata in aceste zile, cu o echipa de medici si asistente care va fi trimisa la Milano.De asemenea, presedintele a anuntat ca Guvernul lucreaza la o rectificare bugetara, in conditiile in care veniturile prognozate anterior sunt in scadere, iar cheltuielile in crestere.Urmareste declaratia presedintelui in format video aici:Ziare.com a transmis principalele declaratii ale presedintelui in format LIVE text:- A avut loc o sedinta de bilant intermediar. Am dorit sa tragem primele concluzii, sa vedem cum au fost puse in practica masurile, am evaluat impactul lor si cum trebuie conduse lucrurile in urmatoarele saptamani.- In comparatie cu alte tari, cresterea numarului de persoane afectate nu a fost asa de mare, ca de exemplu in Italia sau Spania. Noi, din timp, am luat masuri foarte ferme.- Nu este momentul sa ne relaxam. Evolutia epidemiei depinde de felul in care respectam indicatiile autoritatilor. Daca le respectam, este posibil sa nu avem o crestere foarte mare.- Nu suntem inca la varful epidemiei, in niciun caz nu este momentul sa ne relaxam.- Sa fim atenti, sa nu ne panicam!- O veste buna: La inceput a fost greu de procurat echipamente de protectie. Avem primele rezultate ale masurilor luate de Guvern: primim inca 2 milioane si jumatate de masti pentru medici, aproximativ 500 de mii pentru fortele de ordine, aproximativ 8 milioane de masti pentru populatie. Vor veni in zilele urmatoare aproximativ 500.000 de combinezoane pentru personalul medical.- Va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta. Am solicitat Guvernului sa vina cu propuneri, in ...citeste mai departe despre " Starea de urgenta va fi prelungita cu inca o luna. Iohannis anunta ca vin 8 milioane de masti pentru populatie " pe Ziare.com