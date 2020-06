PSD, in schimb, scade, ajungand la 21,9% fata de 23% in luna mai si un maxim de 25,8% pe care il aveau in februarie.USR creste in aceasta luna, ajungand la 12,3%, dupa 11,6% luna trecuta si un minim de 10% inregistrat in februarie. Plus e creditat cu 5,8% din optiunile de vot.Pro Romania stationeaza in aceasta luna, dupa mai multe cresteri la rand care l-au adus la 11,2%, al patrulea in ierarhia politica.UDMR scade si mai mult, la 3,4%, fiind ultima formatiune din clasamenul partidelor parlamentare. ALDE e pe penultimul loc, cu 3,7%, tot in scadere, dupa ce in luna mai inregistra 4,2% din intentiile de vot, iar PMP e creditat cu 4,7%.Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM, in perioada 5 - 27 iunie, pe un esantion de 1010 persoane. Marja de eroare este de 3,1 la suta. ...citeste mai departe despre " Cel mai recent barometru IMAS: PNL si USR sunt in crestere, PSD pierde 1%, iar Pro-Romania stationeaza " pe Ziare.com