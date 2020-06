Decizia a fost luata luni, 29 iunie, in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea presedintelui forului, Marcel Ciolacu.Printre proiectele care se vor regasi pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare se afla initiativa USR "Fara penali in functii publice".Alte proiecte care urmeaza sa fie dezbatute si supuse votului sunt: modificarea Ordonantei de urgenta 111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale, aprobarea OUG privind desfasurarea unor campanii de informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19. ...citeste mai departe despre " Sesiune extraordinara programata la Camera Deputatilor in perioada 1-15 iulie " pe Ziare.com