Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia ca in Monitorul Oficial s-a publicat OUG 100/2020: Este cel mai mare numar de OUG-uri vazut vreodata

"In Monitorul Oficial al Romaniei tocmai ce s-a publicat OUG 100! Da, stimati concetateni, in numai 6 luni Guvernul Orban a emis cel mai mare numar de OUG-uri vazut vreodata!", a postat Robert Cazanciuc, pe pagina de Facebook a PSD.El a reamintit ca, in 25 iunie 2019, Ludovic Orban spunea ca "mesajul dat de romani a fost acela de a nu mai fi adoptate Ordonante de Urgenta a caror constitutionalitate nu poate fi verificata in timp util prin sesizarea altor autoritati in afara de Avocatul Poporului", iar la inceputul mandatului de premier afirma ca nu va adopta ordonante de urgenta in exces pentru modificarea legislatiei in vigoare si va implementa recomandarile Comisiei de la Venetia."Dar in noiembrie 2019, cand au preluat guvernarea, salvatorii liberali ai democratiei nu au pus capat abuzului de ordonante de urgenta pe care il invocau. Dimpotriva, l-au consolidat! Recordul absolut de sfidare a poporului il reprezinta, de departe, angajarea raspunderii politice a Guvernului pe bugetul Romaniei, urmata de noaptea lunga a ordonantelor de urgenta. Au fost atunci adoptate 25 de ordonante, desi, la inceputul sedintei de Guvern, pe ordinea de zi figurau doar doua", a afirmat Robert Cazanciuc.Pledoarie pentru respingere in ParlamentEl crede ca Parlamentul trebuie sa respinga toate ordonantele de urgenta emise de actualul Guvern."Domnule Orban, la ceas de sarbatoare, ne spuneti cand ati mintit? In opozitie, cand invocati Comisia de la Venetia si cereati interzicerea prin Constitutie a ordonantelor de urgenta sau la putere, de cand ati inceput sa le pierdeti sirul? Cred ca Parlamentul trebuie sa isi fixeze drept obiectiv respingerea tuturor Ordonantelor de Urgenta emise de guvernul actual, incapabil sa ia masuri de relansare a economiei tarii. In aceasta vara, Parlamentul va lucra in sesiune extraordinara si poate dezbate in procedura de urgenta orice lege care sa contribuie la protejarea si bunastarea cetatenilor romani!", a transmis senatorul PSD.El a mai afirmat ca respectul fata de lege si de institutiile statului sunt sloganuri de campanie