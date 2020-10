"Noua organigrama la care se lucreaza de zor va aerisi institutia si va da sanse doar celor competenti si dornici de lucru sa se afirme in folosul cetateanului la care in sfarsit i-a venit randul sa fie respectat.Descoperim lucruri interesante si abia asteptam sa verificam veridicitatea lor. De exemplu se aude ca muzicantii angajati la CJ au avut fond de salarii intr-un an 1.300.000 ron. E greu de crezut, dar vom vedea", a scris Romeo Dunca pe Facebook Romeo Dunca a analizat organigrama Consiliului Judetean Caras-Severin la cateva zile dupa aflarea rezultatului oficial al votului din 27 septembrie si ar fi identificat peste 500 de angajati pe care nu ii considera necesari.In plus, potrivit calculelor lui, ar economisi peste 600.000 de euro lunar prin aceasta decizie, potrivit expressdebanat.ro.In prima sa conferinta de presa de la preluarea functiei de presedinte al Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan a anuntat marti, 27 octombrie, o reorganizare din temelii a institutiei, in urma careia de la 1 decembrie vor fi concediati 86 de angajati, iar in CJ vor mai lucra doar 88. ...citeste mai departe despre " Dupa "modelul Bolojan", liberalul Romeo Dunca ar urma sa concedieze 500 de angajati la CJ Caras-Severin: "Noua organigrama da sanse doar celor competenti" " pe Ziare.com