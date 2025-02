Procurorul general si sefa DNA se opun unei legi a amnistiei si gratierii

O lege a amnistiei si gratierii nu este dorita de sefii din sistemul judiciar, insa, cel mai probabil, un astfel de act normativ va fi discutat in Parlament cat de curand, in contextul in care noul ministrul Justitiei Florin Iordache considera ca acest demers ar fi "de bun augur".

Nici procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nici sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, nu considera necesara o lege a amnistiei si gratierii, dupa cum au declarat acestia dupa intalnirea de luni cu ministrul Justitiei.

La intalnire a participat si seful DIICOT, Daniel Horodniceanu, care nu a vrut, insa, sa comenteze pe marginea acestui subiect.

"Nu este necesara nicio lege a gratierii si amnistiei, fiindca noi trebuie sa combatem criminalitatea, avem prioritati de a combate coruptia, de a recupera bunurile insusite de infractori si alte asemenea chestiuni", a declarat procurorul general la iesirea de la Ministerul Justitiei.

