Sporurile primarilor și viceprimarilor ar putea fi majorate cu 50%. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească pentru a încasa banii în plus

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni, intr-o interventie la Digi24, ca ministerul sau a propus majorarea sporurilor primarilor si viceprimarilor care semneaza contracte pe fonduri europene, la 50%, el precizand ca a socotit ca este nevoie de aceasta uniformizare a procentului, ca sa stimuleze autoritatile locale in atragerea de bani europeni, tinand cont ca sunt peste 80 de miliarde de euro pe care trebuie sa ii absorbim.

"Noi, Ministerul Fondurilor Europene am avut aceasta initiativa, pentru ca era nefiresc ca subordonatii care lucreaza in structurile ce implementeaza fonduri europene sa aiba 50% sporul din fonduri iar cei care isi asuma intreaga responsabilitate si gestioneaza proiectele europene, sa aiba 25%, acestia fiind primarii si presedintii de CJ", a spus ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene.

Marcel Bolos a aratat ca majoritatea proiectelor sunt derulate de autoritatile locale. "Am socotit ca este nevoie de aceasta uniformizare a procentului, tocmai ca sa stimulam autoritatile locale in atragerea de bani europeni", a afirmat el, adaugand ca forta de lucru umana calificata este o premisa esentiala pentru a atrage acesti bani europeni.

"Sunt peste 80 de miliarde de euro pe care trebuie sa ii absorbim, iar fara resursa umana si fara instrumentele de motivare corespunzatoare nu avem la dispozitie toate instrumentele necesare pentru a accesa acesti bani", a mai spus Bolos.

Ministrul a mai spus ca urmeaza modificarea cadrului legislativ national, a indicatorilor de performanta in baza carora se acorda acest spor. "Pana acum era numarul de proiecte, si aveam sporul ca limita maxima de 25%, si urmeaza sa ajustam acesti indicatori de performanta tocmai pentru a stimula in continuare autoritatile locale sa atraga banii europeni si greul este pe umerii administratiilor locale si cred eu ca pe ei trebuie sa isi stimulam in mod corespunzator pentru a putea dezvolta localitatile si sa atraga acesti bani pe care ii avem la dispozitie", a declarat Bolos, aratand ca este vorba de numarul de proiecte contractate.

