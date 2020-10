Moda contestatiilor la adresa primarilor alesi scoate la iveala erori majore in organizarea alegerilor

Sunt remarcabile victoriile electorale ale lui Nicusor Dan la primaria Capitalei - candidat al PNL - USR-PLUS, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 Bucuresti - candidat USR-PLUS, Dominic Fritz, primarul Timisoarei - candidat USR-PLUS, Elena Lasconi, primar la Campulung Muscel - candidat URS-PLUS, sau Allen Coliban la Primaria Brasov - candidat USR-PLUS. Desi a trecut o luna de la alegerile locale, sunt primari alesi care inca asteapta sa intre in biroul de edil la urbei unde au fost votati.Contestatiile si erorile care s-au inregistrat in timpul si dupa alegerile locale scot in evidenta incompetenta institutiilor precum Autoritatea Electorala Permanenta si Biroul Electoral Central. Pe langa disfunctionalitatile sistemului de organizare a alegerilor, lipsa de comunicare a alimentat speculatiile si isteria in spatiul public motiv pentru care contestatiile au curs, mai ales la adresa lui Clotilde Armand sau a lui Nicusor Dan.La o luna de cand alegerile au avut loc in 27 septembrie, primarul ales al Bucurestiului inca nu se afla instalat in fotoliul de edil, iar cele 122 de contestatii formulate la adresa lui Clotilde Armand, aleasa primar al Sectorului 1, se vor solutiona marti, 27 octombrie. Desi Codul Administrativ prevede un termen de 20 de zile de validare a mandatului, problema, cred specialistii, nu consta atat in termenele stabilite de cod, cat in erorile si felul greoi in care s-au desfasurat alegerile locale anul acesta, si asta in ceea ce priveste centralizarea datelor, distribuirea mandatelor prin intermediul unei aplicatii care a fost schimbata in timpul procesul de centralizare de patru ori, centralizarea ulterioara a proceselor verbale. La toate acestea adaugandu-se termenul legal de validare potrivit Codului. Cum alegerile parlamentare bat la usa, este mai mult decat posibil care erorile si disfunctionalitatile sa se repete.Topul contestatilor: Clotilde Armand - 122, Nicusor Dan - 52, Dominic Fritz - 3In topul contestatiilor este Clotilde Armand cu 122 de "plangeri" pe numele ei, urmata de Nicusor Dan, cu 52, iar Dominic Fritz cu doar 3 contestatii. Luni, 26 octombrie, Curtea de Apel Bucuresti a respins toate cele 52 de contestatii formulate impotriva deciziei Tribunalului Bucures ...citeste mai departe despre " Moda contestatiilor la adresa primarilor alesi scoate la iveala erori majore in organizarea alegerilor " pe Ziare.com