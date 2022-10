Prețul fix care va fi plătit de bucureșteni pentru încălzire la iarnă: ”Dacă va apărea o diferenţă, o va suporta primăria”

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri, 12 octombrie, ca pretul gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei racordati la sistemul centralizat de incalzire va ramane acelasi pe durata intregului sezon rece.

El a precizat ca, daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie.

"Sunt doua preturi ale gigacaloriei. Unul este pretul total, care inseamna productie, transport, distributie. Acest pret, in acest moment, este stabilit de ANRE pana la 31 octombrie si incepand de la 1 noiembrie o sa fie anuntat de ANRE cu cateva zile inainte, deci, la sfarsit de octombrie, o sa avem pretul total iarna asta pana la sfarsit de martie.

In momentul asta, octombrie, din 860 de lei gigacaloria, bucurestenii platesc 350, Primaria 510, pretul total, cei 860 acum, o sa fie stabilit de ANRE. Bucurestenii sa nu se astepte la cresteri in ceea ce priveste partea pe care o platesc ei (...). Daca va aparea o diferenta, o va suporta Primaria", afirmat Nicusor Dan, care a verificat stadiul lucrarilor in Prelungirea Ghencea.

El a adaugat ca Termoenergetica a facut lucrari pe diferite lungimi ale sistemului de termoficare.

"S-au depus ofertele, s-a facut evaluarea si s-a terminat procedura de evaluare a ofertelor si s-au atribuit cei 210 de kilometri pe bani europeni, 200 de milioane de euro. Acest contract presupune proiectare si executie. Am avut chiar ieri o sedinta tehnica cu firmele care au castigat ca sa agream care sunt primele tronsoane pe care incepe proiectarea si pe care din primavara vor demara lucrarile.

In ceea ce priveste celelalte patru santiere pe care le-a avut Municipalitatea anul acesta, in Ferentari suntem la 9 kilometri, in lucrarea care este Mihalache, Victoriei, Amzei suntem la 1,5 kilometri, in zona Oraselului Copiilor, Oltenitei suntem la 2 kilometri si in zona Pantelimon la 2 kilometri si in afara de asta sunt lucrari pe care Termoenergetica le-a facut pe diferite lungimi - 20, 100, 150 de metri - si care insumeza undeva spre 10 kilometri", a spus Nicusor Dan cu prilejul unei conferinte de presa prilejuite de verificarea stadiului lucrarilor in Prelungirea Ghencea. ...citeste mai departe despre "Pretul fix care va fi platit de bucuresteni pentru incalzire la iarna: "Daca va aparea o diferenta, o va suporta primaria"" pe Ziare.com

