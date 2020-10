LIVETEXT Klaus Iohannis, dupa sedinta pe tema fondurilor europene: Sumele atrase, in ultimele 12 luni, insumeaza 4,1 miliarde de euro

Principalele declaratii:Am avut astazi o intalnire cu premierul si cu ministrii cu atributii in domeniul gestionarii fondurilor europene pentru a analiza stadiul pregatirii palnului national de redresare si rezilienta. Am obtinut la reuniunea Consiliului European din iulie circa 80 milarde euro. Peste 30 miliarde de euro o vom folosi pentru a accelera revigoarea economica post pandemie. Acest plan va trebui aprobat de Comisia Europeana cel mai tarziu pana in luna aprilie a anului viitor si vor exista anumite conditionalitati in utilizarea cestor fonduri.E vorba de asigurarea reformelor structurale, de digitalizare. Toate acestea sunt necesare pentru ca economia sa se dezvolte durabil pe termen mediu si lung. Fondurile la care ma refer reprezinta o oportunitate istorica de a dezvolta Romania de a construi autostrazi, cai ferate, de a implementa programe de digitalizare in economie, in admistratie. Sunt fonduri care vor permite investitii majore in educatie si sanatate. Toate acest fonduri vor contribui semnificativ la cresterea calitatii vietii fiecaruia dintre noi. Am stabilit 12 directii prioritate - sanatate, educatie, digitalizare si combaterea atacurilor cibernetice, transport durabil, combaterea schimbarilor climatice, protectia mediului, energie, eficienta energetica, mobilitate urbana, mediul de afaceri, cercetare si inovare si cresterea capacitatii de relizienta in domeniul sanitar si alimentar.Cand spun ca am incredere ca Guvernul actual va reusi sa obtina bani pusi la dispozitie de UE ma bazez pe fapte, nu pe opinii. Atragerea de fonduri UE cele care sunt deja acum la dispozitia noastra este deja mai buna decat in guvernarea anterioara. Sumele atrase, in ultimele 12 luni, insumeaza 4,1 miliarde de euro la care se adauga si platile directe in agricultura. Asta inseamna ca intr-un singur an rata de absorbtie a crescut de la 32% la 46%.O alta zona extrem de importanta in care fondurile europene este sanatate. In acest an au fost initiate procedurile legale pentru contractele de achizitie publica necesare realizarii proiectului tehnic de executie pentru spitalele regionale. 1,6 miliarde euro este valoarea totala, iar capacitatea de spitalizare este de peste 2.500 de paturi.Criza epidemiologica ne-a aratat ca UE si fiecare tara in parte trebuie sa ne adaptam cat mai bine la procesul de schimbare pe care il parcurgem. De a ...citeste mai departe despre " LIVETEXT Klaus Iohannis, dupa sedinta pe tema fondurilor europene: Sumele atrase, in ultimele 12 luni, insumeaza 4,1 miliarde de euro " pe Ziare.com