PNL nu voteaza Guvernul Grindeanu si sustine ca Dragnea pregateste o lege a amnistiei

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, marti seara, ca liberalii nu vor vota Guvernul lui Sorin Grindeanu in Parlament, pentru ca, sustine acesta, lista ministrilor este una incropita sa serveasca intereselor PSD si ALDE.

Iata lista oficiala a ministrilor din Guvernul Grindeanu

"Intreaga lista a Guvernului este incropita in functie de interesele personale ale celor din alianta PSD-ALDE. Romanii trebuie sa afle cum va actiona PSD de acum incolo. Vor pune pe primul loc interesele personale, trocul intre Dragnea si Tariceanu privitor la Legea amnistiei sau vor urmari interesele oamenilor si ale investitorilor (...)? ", a intrebat Raluca Turcan, la iesirea de la sedinta Biroului Politic National al PNL, in care s-a stabilit calendarul de actiuni in Parlament.

Liderul PNL a spus ca a facut referire la Legea amnistiei, pentru ca, din informatiile sale, PSD si ALDE s-ar pregati sa promoveze un astfel de act normativ in Parlament.

"Liviu Dragnea sa spuna daca va

