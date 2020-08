Pestele de sticla din sufrageria Primariei Bucuresti si a politicii romanesti

Replicile intre ghilimele sunt din film. Conexiunea cu filmul s-a activat in mintea mea, luni, cand am vazut filmarea live cu Petre Roman, aflat langa Gabriela Firea care l-a anuntat oficial ca deschizator de lista pentru alegerile locale din septembrie. Roman a tinut un discurs in care a spus, aproximativ ca in Titanic Vals, si anume, a decis "sa intre", sa nu mai stea deoparte. "Sa intre" e aproape la fel ca replica "trebuie sa te bagi". Aceste doua tablouri, filmul Titanic Vals si filmul de cateva minute al prezentarii personajelor de pe lista primarului general Gabriela Firea, care mai doreste sa prinda inca un mandat, sunt in oglinda, iar filmarea s-a viralizat. Daca imaginea conferintei doamnei primar ar fi pe alb-negru, iata, ai spune, parca e filmulet in care personajelor li se rotesc ochii in cap cu gandul la cum "isi vor scoate paguba, daca se baga".Deprofesionalizarea politicii romanesti si mafiotizarea au dus la o coruptie generalizata care bate orice scenariu de film sau opera clasica. Kitschul si impostura si smenurile las in urma chiar si lumea din Ciocoii vechi si noi a lui Nicolae Filimon. Zugravirea faunei politice din toate timpurile e lasata in urma de actuala clasa politica, de dimensiunea coruptiei, de lipsa oricarui reper moral, dar mai ales de ceea ce astazi lipseste cu devarsire in politica romanesca, si anume, rusinea, simtul masurii, bunul simt. Rusinea, respectarea unor limite peste care nu se trece - in politica, in sistemele institutionale, in raporturi interumane, in felul in care politicienii se raporteaza la cetatean ca la ceva irelevant, numere care nu conteaza. Nu doar ca nu mai exista rusine/morala, ci majoritatea politicienilor, prinsa sau nu cu ocaua mica, se simte indreptatita sa sfideze orice norma de morala, bun simt, chiar legalitate.Prezenta lui Petre Roman in aceasta vesela galerie de personaje, inghesuiti in spatele Gabrielei Firea de parca erau intr-o sufragerie confort III, cu televizor cu peste de sticla si mileu, este tocmai simptomul aceste boli incurabi ...citeste mai departe despre " Pestele de sticla din sufrageria Primariei Bucuresti si a politicii romanesti " pe Ziare.com