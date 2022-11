Aproape 1,2 milioane de români sunt în prag de sărăcie extremă. Ce promisiune le face guvernul

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Marcel Boloş a declarat miercuri, 9 noiembrie, că în România sunt 1.188.000 de cazuri de români care sunt în pragul de extremă sărăcie și că aceștia vor beneficia de pachete alimentare cumpărate prin fonduri europene.

"La nivel de România, avem 1.188.000 de cazuri, deci oameni care sunt în pragul de extremă sărăcie şi pe care criza i-a afectat nu numai din punctul de vedere al preţului la utilităţi şi la bunurile de consum, iar pentru ei acest pachet de alimente este binevenit, întrucât le compensează o parte din cheltuielile pe care le au pentru traiul zilnic", a spus Boloş.

Ministrul a mers, miercuri, la depozitul din oraşul Urlaţi, unde are loc ambalarea pachetelor cu alimente.

"Începând de astăzi, facem distribuţia celor 1.188.000 de pachete de alimentare pe care le avem pregătite pentru persoanele şi familiile care se află în situaţii de dificultate. Discutăm despre acele persoane şi familii care au venitul minim pe membru de familie sub venitul minim social garantat în plată, de cei care beneficiază de alocaţia pentru sprijin de familie, de persoanele care se află în situaţii de criză, sunt singure, sunt considerate vulnerabile din punctul de vedere al regulamentului Comisiei Europene, fiind tranşa a cincea care are acest pachet de alimente. (...) Valoarea pe care o avem pentru un pachet şi pe care am achitat-o este cu preţul ajustat de 190 lei. Dacă aceste alimente ar trebui cumpărate de la raft astăzi, ar trebui să plătească 260 de lei, deci iată ce înseamnă o achiziţie de alimente în regim centralizat. Am realizat această economie de cheltuială, dar şi sprijinul pentru industria alimentară pentru că tot ce aţi văzut aici, marea majoritate, cu excepţia orezului, sunt produse româneşti. Dacă ar fi să luăm în calcul impactul celor şase tranşe pe care le asigurăm, de pachete alimentare, discutăm de 32.000 de tone de făină, 28.000 de tone de făină de mălai, 28 de milioane de borcane de compot, deci una peste alta, pentru industria alimentară din România este un ajutor deosebit. Valoarea unei tranşe este de aproximativ 220 de milioane de lei şi avem această finanţare asigurată din Programul Operaţional Sprijin pentru Persoane Defavorizate", a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

