Perlele de la Bac sunt nimic pe langa zicerile lui Petre Daea. Am strans cele mai tari declaratii care te fac sa razi cu lacrimi

Petre Daea (PSD) ar putea colabora cu succes la site-ul Times New Roman, iar daca Mr Bean ar sti romaneste, s-ar inverzi de invidie auzind panseurile spumoase ale ministrului roman al Agriculturii. Aflat in vizita electorala, zilele trecute, la Botosani, Petre Daea a lovit din nou. Si de mai multe ori.

In varsta de 67 de ani, Petre Daea are un doctorat in agronomie, obtinut in perioada 1982-1983 si a ocupat in lunga sa cariera politica si administrativa o gramada de functii.

In ciuda declaratiilor nastrusnice care fac deliciul presei si a lipsei de rezultate in activitatea sa din ultimele luni, Petre Daea este unul dintre putinii ministri care au trecut cu bine de evaluarea facuta zilele acestea de conducerea PSD, sustin surse citate de agentiile de stiri.

"Daca va conving ca nu e bine, ne ferim de rau" si "Eu pot sa traversez calea ferata, dar dupa ce trece trenul" au fost doar doua dintre faramele de intelepciune cu care i-a binecuvantat Petre Daea pe legumicultorii veniti sa il intampine la Botosani, inainte sa le dea sorturi marca PSD, relateaza Botoseneanul.ro.

Ce perle a mai scos ministrul la Botosani:

"Au stat in solarii cu foc, cu haine suplimentare peste ei, imbracandu-se suplimentar, imbracandu-se cu haine mai groase pe ei, cu mainile. Legumele nu se fac decat in genunchi""Pe agricultori ii trezeste munca si ii culca oboseala""Sunt un om mai mult in cizme decat in pantofi""Mi-ati brodat intrarea cu produse pe care le faceti aici""Sunt acasa si imi doresc sa dau raspunsurile acum sau mai tarziu""Nu dau respectul, il port""Eu nu sunt producator de vorbe, eu sunt producator de fapte""Intr-un nod ingust nu poate sa intre toata apa din Prut si atunci vor ramane doar situatiile neclare"

Alte panseuri celebre marca Petre Daea:

"Sunt 12 milioane de oi. Au trei kilograme oaia. O plapuma cat ar fi? Trei kilograme. Ar fi 12 milioane de plapumi in Romania pentru saracii astia", a facut socoteala Daea in februarie.

"Domnule prim ministru, pentru mine ziua este exacta, sarcina de asemenea. Sper ca in 31 martie sa avem numai situatii neclare", a mai declarat el in martie, la sedinta de guvern.

"O sa mergeti cu mine cand vreti ca sa va arat in intimitatea cunoasterii cum se poate determina o productie de grau vazand doar frunzele. Eu stiu unde se cauta spicul", s-a laudat ministrul in fata jurnalistilor, la finalul aceleiasi luni.

"Oaia e o statuie vie. Langa oaie gasesti o frunza, dar langa frunza nu gasesti o oaie", a filosofat Petr ...citeste mai departe despre "Perlele de la Bac sunt nimic pe langa zicerile lui Petre Daea. Am strans cele mai tari declaratii care te fac sa razi cu lacrimi" pe Ziare.com

