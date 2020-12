Prevederea privind pensiile speciale ale alesilor locali apare in Codul Administrativ adoptat prin Ordonanta de Urgenta de guvernul Dancila in vara lui 2019, care urma sa intre in vigoare la 1 ianaurie 2020. Guvernul Orban a amanat cu un an, prin legea bugetului de stat pe anul 2020, intrarea in vigoare a pensilor speciale.In Parlament exista un proiect de lege privind anularea acestor pensii, dar acesta nu a ajuns la vot. Un motiv este faptul ca la o sedinta a Comisiei de Administratie parlamentarii nu au mai asigurat cvorum pe motiv ca nu mai au conexiune la internet."Prima data a fost pus pe ordinea de zi a Comisiei in 24 noiembrie, atunci am incercat in doua randuri sa discutam proiectul, dar din cauza lipsei cvorumului nu a fost posibil. In cursul zilei de ieri, in cadrul Comisiei de Administratie a fost pus acest proiect de lege. In momentul cand s-a pus problema sa se dea un vot pe acest proiect, nu s-a mai intrunit cvorumul, si am suspendat sedinta. Pentru a avea cvorum este nevoie sa fie prezenti 13 membri, initial au fost prezenti 15, pentru ca in momentul votului sa fie 11. Multi colegi au specificat ca nu au mai avut conexiune la internet si nu si-au putut exprima votul. Ieri a fost ultima sedinta a comisiei din acest mandat", a explicat situatia presedinta Comisiei de Administratie din Camera Deputatilor, Angelica Fador (PNL), pentru Europa libera.Daca proiectul primea marti un raport din partea Comisiei de Administratie, el ar fi intrat la vot final in plen. PSD are 11 reprezentanti in Comisia de Administratie, PNL are cinci reprezentanti, USR si Pro Romania au cate doi deputati, iar PMP, UDMR si grupul minoritatilor nationale cate un membru.Cititi si:CCR a decis ca este neconstitutional proiectul privind impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85% ...citeste mai departe despre " Pensiile speciale ale alesilor locali ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 pentru ca parlamentarilor le-a picat internetul chiar in momentul votului " pe Ziare.com