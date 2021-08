Pensia anticipată nu se poate cumula cu salariul. Explicaţiile ministrului de Finanţe

Ministerul Finantelor nu este de acord ca pensia anticipata sau anticipata partial sa se poata cumula cu salariul, pentru ca impactul bugetar ar fi extraordinar de mare, a declarat luni, 30 august, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, dupa sedinta de Guvern.

"Noi nu am fost de acord cu aceasta propunere si ca urmare am facut observatii. In ordonanta adoptata, astazi, 30 august, s-a scos aceasta prevedere. Deci nu se poate cumula pensia anticipata sau anticipata partial cu salariul", a spus Vilceanu, intrebat despre ordonanta care prevedea ca pensia anticipata sau pensia anticipata partial se poate cumula cu veniturile salariale.

Acesta a mentionat ca Ministerul Finantelor nu a fost de acord cu aceasta masura, pentru ca impactul bugetar ar fi fost unul consistent.

"Aceasta ordonanta nu prevedea numai aceasta prevedere. Aceasta ordonanta avea in cuprinsul ei si chestiuni legate de grupele de munca, de evaluarea grupelor de munca. Deci acea parte a fost adoptata. Partea cu pensia si salariul, sau pensia anticipata sau partial anticipata si salariul nu a fost adoptata. S-a scos. Era un impact bugetar consistent, iar in momentul in care soliciti pensionarea anticipata inseamna ca exista anumite cauze care, eu stiu, te pun in imposibilitatea de a mai lucra pana la limita de varsta. Daca poti lucra pana la limita de varsta atunci ramai in campul muncii si lucrezi si atunci cand ajungi la limita de varsta primesti pensie. Dar in acest moment v-am spus impactul bugetar e unul consistent si nu am putut noi sa fim de acord cu asa ceva. Daca in Parlament sau intr-o alta, eu stiu, explicatie pe care Ministerul Muncii o poate aduce, atunci vom analiza la acel moment", a explicat seful de la Finante. ...citeste mai departe despre "Pensia anticipata nu se poate cumula cu salariul. Explicatiile ministrului de Finante" pe Ziare.com

