Cine este noul ministru al Mediului, numit de Klaus Iohannis. Va depune juramantul la ora 15.30

Costel Alexe a fost ales in functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi la alegerile locale din 27 septembrie.Ceremonia de depunere a juramantului de investitura a noului ministru va avea loc joi, la ora 15:30, la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa.Mircea Fechet a fost pana acum unul dintre cei sapte secretari de stat ai Ministerului Mediului. Potrivit CV-ului sau, a avut in subordine Administratia Fondului pentru Mediu, Garda Nationala de Mediu, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. De asemenea, este reprezentant al Romaniei la Agentia Europeana de Mediu.Fechet (40 de ani) este casatorit si are doi copii. El candideaza pentru Camera Deputatilor, fiind pe locul intai pe lista PNL Bacau.