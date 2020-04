Parlamentul a adoptat prelungirea starii de urgenta. Au fost incluse obligatii pentru Guvern

"Dintr-un numar total de 465 de deputati si senatori, au votat 439. Pentru incuviintarea masurii 404, NU - 29, 5 abtineri si un coleg nu a votat", a anuntat Marcel Ciolacu, la finalul sedintei online.Parlamentarii au supus votului si eliminarea articolelor 2, 3, 4 si 5 din proiect, dar aceasta a fost respinsa.Inaintea votului, senatorul PSD Titus Corlatean a declarat ca Parlamentul era obligat sa introduca niste clauze democratice "de siguranta", precum referirea la necesitatea ca Guvernul sa respecte si sa aplice pe deplin dispozitiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, in hotararea cu privire la incuviintarea prelungirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei."Parlamentul era obligat sa introduca niste clauze democratice de siguranta in hotararea sa, precum referirea la necesitatea ca Guvernul sa respecte si sa aplice pe deplin dispozitiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, de aceea e prevazuta si obligatia pentru Guvern de a prezenta Parlamentului un raport detaliat cu masurile luate si justificarea lor, in termene de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, pentru ca Parlamentul are competenta constitutionala de control parlamentar asupra actiunilor Executivului, de aceea si obligatia ca restrangerile drepturilor si libertatilor fundamentale sa nu se faca in orice conditii, abuziv sau discretionar, de aceea obligatia Curtii de Conturi de a verifica modul de gestiune a resurselor publice in perioada de criza de catre Guvern", a spus el.El a adaugat ca parlamentarii PSD vor vota forma distribuita a hotararii Parlamentului de incuviintare a masurii de prelungire a starii de urgenta."Pentru ca este o zi foarte importanta pentru toti cetatenii romani si pentru crestini din tara asta, e vorba de Joia Mare, vreau sa transmit un mesaj guvernantilor. In aceasta zi foarte importanta, atunci cand El a frant painea si a dat-o ucenicilor sa o manance si le-a dat si vin (...) pentru a-l bea, Iisus nu a facut acest lucru pentru preamarirea sau pentru puterea Sa.A facut-o cu multa smerenie si dragoste pentru ceilalti, pentru salvarea lor. Un imparat, un rege, un presedinte, un prim-ministru sau chiar un Guvern care guverneaza o natiune, chiar si fara legitimitatea unor alegeri in spatele lor, au obligatia de a guverna pentru ceilalti, iar in perioada de incercare pentru natiune trebuie sa o faca cu transpare ...citeste mai departe despre " Parlamentul a adoptat prelungirea starii de urgenta. Au fost incluse obligatii pentru Guvern " pe Ziare.com