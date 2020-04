Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, vineri, prin vot online, in calitate de for decizional, un proiect de lege care modifica Legea Salarizarii, astfel incat de luna viitoare, salariile de baza de care beneficiaza personalul din cadrul Institutului pentru studierea problemelor minoritatilor nationale se majoreaza cu 100%, in plina criza.De acelasi tratament beneficiaza si anagajatii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - I.S.C.T.R., Autoritatii Rutiere Romane si Autoritatii Navale Romane, ale caror salarii vor fi mai mari cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2019, incepand cu luna mai.Totodata, personalul din cadrul bibliotecilor nationale sau de importanta nationala, Bibliotecii Academiei Romane, precum si din cadrul muzeelor de importanta nationala vor primi un avans de 30% la salarii, incepand cu luna august a acestui an.Legea a fost publicata in Monitorul Oficial, urmand sa intre in vigoare din 9 aprilie.Consultantul financiar Adrian Benta este de parere ca majorarea salariilor in plina criza nu este o masura potrivita. "Nu e timpul necesar pentru asa ceva. Sunt convins ca acei angajati isi justifica salariile, dar majorarile de salarii, in momentul in care avem un milion de contracte de munca suspendate, in care cele mai mari salarii din somajul tehnic ajung la maximum de 2.300 lei, nu sunt normale pentru criza. Aceste majorari sunt total atipice in acest context", a declarat, pentru Mediafax, specialistul.Pana la data de 3 aprilie, peste 840.000 de contracte de munca au fost suspendate, in timp ce peste 180.000 de contracte de munca au fost incetate, conform celui mai recent comunicat de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). ...citeste mai departe despre " Parlamentul tocmai a decis majorarea salariilor pentru unii angajati de la stat. Crestere si de 100% " pe Ziare.com