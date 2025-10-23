Parlamentarii insista: Kovesi e chemata din nou la audieri in comisia de ancheta

Marti, 13 Iunie 2017, ora 19:49
760 citiri
Parlamentarii insista: Kovesi e chemata din nou la audieri in comisia de ancheta
Foto: Ziare.com

Presedintele comisiei de ancheta privind alegerile din 2009, senatorul Mihai Fifor, a declarat, marti, ca o va invita pentru a doua oara la audieri pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

Va fi chemat si fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, la inceputul saptamanii viitoare.

"Am luat in discutie si activitatea de saptamana viitoare, se contureaza pentru luni participarea la comisie a domnilor europarlamentari Dan Nica si Andi Cristea, iar pentru marti daca doamna Laura Codruta Kovesi va confirma ne vom vedea.

(...) Probabil ca vom transmite o invitatie de participare si domnului Florian Coldea pentru ziua de marti", a declarat senatorul PSD Mihai Fifor.

Florian Coldea nu a confirmat inca prezenta la audierile din cadrul Comsiei de ancheta, a precizat Mihai Fifor.

Luni vor fi audiati si europarlamentarii Dan Nica si Andi Cristea, a precizat senatorul PSD.

Amintim ca, joi, Kovesi a anuntat ca nu va veni la audieri la Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009.

Iata si reactiile lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dupa refuzul lui Kovesi:

Dragnea, despre Kovesi: De ce se fereste sa vorbeasca, daca nu are nimic de ascuns?Tariceanu crede ca refuzul lui Kovesi de a veni in Parlament e o "recunoastere involuntara" ca a fost la Oprea

Seful comisiei de ancheta: Cred ca avem confirmarea prezentei lui Kovesi la Oprea. Cautam solutii pentru a o face sa vina la audieriKovesi, Maior si Boc au fost chemati la comisia de ancheta privind alegerile din 2009 ...citeste mai departe despre "Parlamentarii insista: Kovesi e chemata din nou la audieri in comisia de ancheta" pe Ziare.com

#Kovesi chemata audiere comisia de ancheta, #Coldea chemat audiere comisie ancheta, #Kovesi Coldea audieri comisie ancheta , #Stiri Guvern

Curs valutar

1 EUR = 5.0831 RON

-0.0001

1 USD = 4.3835 RON

0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Lovitura lui Trump pentru un stat prieten vestic cu 41 de milioane de locuitori: ”Cea mai mare criză din viața noastră”
  2. Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”
  3. Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate
  4. Eroare informatică uriașă. Au fost emise, din greșeală, criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari, de peste două ori mai mult decât PIB-ul global estimat
  5. Surpriză: orașul din România care a intrat în topul european
  6. După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală
  7. „România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”
  8. Un expert rus dezvăluie crahul neștiut din țară: Vulnerabilitățile Rusiei care-l împing pe Putin spre colaps
  9. Salariul minim poate crește spectaculos. Planul care va pune presiune și pe Bolojan: „Are un impact pozitiv asupra deficitului”
  10. De la București la Focșani, numai pe autostradă, de luna viitoare. Șeful CNAIR se laudă cu lucrările care avansează cu „360 de muncitori și 239 de utilaje”