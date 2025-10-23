Parlamentarii insista: Kovesi e chemata din nou la audieri in comisia de ancheta

Presedintele comisiei de ancheta privind alegerile din 2009, senatorul Mihai Fifor, a declarat, marti, ca o va invita pentru a doua oara la audieri pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

Va fi chemat si fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, la inceputul saptamanii viitoare.

"Am luat in discutie si activitatea de saptamana viitoare, se contureaza pentru luni participarea la comisie a domnilor europarlamentari Dan Nica si Andi Cristea, iar pentru marti daca doamna Laura Codruta Kovesi va confirma ne vom vedea.

(...) Probabil ca vom transmite o invitatie de participare si domnului Florian Coldea pentru ziua de marti", a declarat senatorul PSD Mihai Fifor.

Florian Coldea nu a confirmat inca prezenta la audierile din cadrul Comsiei de ancheta, a precizat Mihai Fifor.

Luni vor fi audiati si europarlamentarii Dan Nica si Andi Cristea, a precizat senatorul PSD.

Amintim ca, joi, Kovesi a anuntat ca nu va veni la audieri la Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009.

Iata si reactiile lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dupa refuzul lui Kovesi:

Dragnea, despre Kovesi: De ce se fereste sa vorbeasca, daca nu are nimic de ascuns?

Tariceanu crede ca refuzul lui Kovesi de a veni in Parlament e o "recunoastere involuntara" ca a fost la Oprea

Seful comisiei de ancheta: Cred ca avem confirmarea prezentei lui Kovesi la Oprea. Cautam solutii pentru a o face sa vina la audieri

Kovesi, Maior si Boc au fost chemati la comisia de ancheta privind alegerile din 2009

