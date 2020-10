Modelul Ilie Bolojan. Cine va avea curajul sa concedieze armatele de taietori de frunze la caini din institutii?

In institutiile de stat au fost angajati clienti politici paralizand reteaua administratiei centrale si locale. Disfunctionalitatile grave la care asistam in plina pandemie isi au drept cauza si aceasta supraincarcare a organigramelor cu personal lipsit de orice urma de expertiza.Toate partidele care s-au perindat la guvernare au suprasaturat institutiile cu clienti politici capturand orice pozitia s-a putut captura, de la sefi de departamente incompetenti, secretare, pana la soferi, femei de serviciu, portari si alti bagatori de seama. Orice pozitie a putut fi tranzactionata, si nu oricum, ci contra cost sau servicii politico-administrative. Partidele insa nu au adus profesionisti in institutii, ci, de-a lungul anilor, mai ales in ultimii ani ai guvernarii PSD, criteriul de angajare a fost doar politic, expertiza nu a contat. Dimpotriva, incompetentii au fost preferati competentilor. Armatele de taietori de frunze la caini sufoca astazi institutiile statului.Criza economica care se profileaza la orizont va lovi ca un tsunami si va obliga Romania institutionala la o evaluare serioasa a organigramelor. Daca vor face restructurari, e greu de spus, guvernele si administratiile locale de orice culoare politica au fugit ca dracul de tamaie de restructurari chiar daca asta a dus, iata, la o Romanie disfunctionala institutional.Pana la o restructurare a aparatului birocratic care inghite sume uriase de bani, iata ca Ilie Bolojan, fostul primar de la Oradea, presedinte ales al Consiliului Judetean, a anuntat ca va concedia jumatate din angajatii Consiliului. Mai mult, acesta a precizat ca 86 de angajati ai CJ, jumatate din totalul personalui si care sunt in plus, nu au "obiectul muncii", dar primesc salarii mari, chiar bonusuri de pana la 50%. Fondul lunar de salarizare al CJ ar ajunge la 270.000 de euro. Bolojan a declarat ca va supune joi in prima sedinta de consiliul aceasta masura a restructurarii, iar majoritatea pe care o are ii va permite sa puna in aplicare masura.Dupa stirea cu Bolojan, Romeo Dunca, noul presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, a precizat si el ca ar fi i ...citeste mai departe despre " Modelul Ilie Bolojan. Cine va avea curajul sa concedieze armatele de taietori de frunze la caini din institutii? " pe Ziare.com