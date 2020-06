"Vremea in care proiectele de investitii se derulau in ritm de melc a trecut. Saptamana viitoare vom adopta din nou ordonanta de urgenta care sa reglementeze procedurile de achizitii si mai ales termenele limita pentru fiecare pas procedural in cursul achizitiei. Nu mai putem tolera ceea ce s-a intamplat de zeci de ani, in care proceduri de achizitie sa dureze ani de zile pana se ajunge la desemnarea castigatorului", a spus Orban.Premierul Ludovic Orban a vizitat santierul drumului expres Craiova-Pitesti.El a mai aratat ca toate procedurile in care sunt implicate institutii ale statului se deruleaza cu cea mai mare viteza posibila."Nu mai toleram nicio impiedicare a unui proiect de infrastructura care sa fie facuta de functionari sau de conducatori de institutii care nu inteleg ca prioritatea zero a Romaniei este modernizarea prin investitii in infrastructura de transport, in infrastructura energetica, in infrastructura de sanatate, in infrastructura de comunicatii, in infrastructura de educatie si in infrastructura agricola", a declarat prim-ministrul. ...citeste mai departe despre " Orban: "Saptamana viitoare vom adopta din nou ordonanta de urgenta care sa reglementeze procedurile de achizitii" " pe Ziare.com