Orban: Economia din Romania se afla intr-una dintre cele mai bune situatii la nivel european

"In ceea ce priveste economia, am vesti bune. Investitiile publice in Romania au fost cele mai mari investitii din ultimii 10 ani, pe primele noua luni am depasit investitiile totale de pe anul 2016-2017 si dintre tarile europene suntem singura tara in care investitiile publice au avut o influenta pozitiva in cadrul Produsului Intern Brut, adica singura tara care a crescut investitiile cu adevarat in perioada de criza economica generata de pandemie", a declarat Ludovic Orban, sambata, intr-o conferinta de presa la Slobozia, potrivit news.ro.El a precizat ca exista o "crestere constanta" a productiei industriale in ultimele patru luni, iar si in privinta incasarilor la buget in ultimele trei luni, fata de perioada similara a anului 2019.Ludovic Orban e explicat, de asemenea, ca salariul mediu net calculat pentru luna august a acestui an este cu 7,5% mai mare fata de luna august a anului 2019, iar somajul a scazut."La data de 1 octombrie, sunt cu 20.000 mai multi angajati cu contract de munca de cat la data de 1 ianuarie 2020, inainte de debutul pandemiei", a afirmat Orban.Premierul a precizat ca, exceptand domeniul HoReCa, companiile din celelalte domenii inregistreaza "trenduri de crestere evidente", iar Guvernul pregateste masuri care sa accelereze cresterea economica in industrie, agricultura, prin despagubiri pentru fermierii ale caror culturi au fost afectate de seceta."Pregatim o schema de tipul IMM Invest pentru companiile din agricultura. Ne-am propus sa finalizam pana la data de 1 decembrie, daca nu si mai repede, toate platile la hectar care sunt acordate din fondurile Uniunii Europene. Tot pe zona agricola avem un program cum nu a mai existat in Romania de refacere a infrastructurii de irigatii, de combatere a desertificarii cu o valoare prevazuta de 6,5 miliarde de euro", a mai declarat primul ministru.