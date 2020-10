VIDEO Nicusor Dan: "Gabriela Firea este primarul in functie al Capitalei, un primar care si-a abadonat mandatul"

Acesta a subliniat, intr-o conferinta de presa sustinuta joi, 22 octombrie, ca primarul inca in functie este Gabriela Firea, despre care a sustinut ca si-a abadonat mandatul si obligatiile legale."Suntem la patru saptamani de la alegeri, iar in multe orase primarii in functie si-au preluat mandatele si au inceput sa rezolve problemele respectivelor localitati. La Bucuresti o sa mai asteptam o saptamana din cauza atitudinii iresponsabile a PSD-ului. Vorbim de 52 de cererei de apel pe care le-au facut consilieri PSD la hotararea Tribunalului prin care mi-a fost validata candidatura. 52 de cereri care vor fi dicutate luid e CAB. Sunt motive ridicole, se vorbeste de frauda electorala in acelasi stil conspirationist cu care ne-a obisnuit PSD. Toate cererile sunt copy-paste, se preiau si greselile de ortografie. Se cere, nici mai mult nici mai putin reluarea alegerilor locale din Bucuresti, daca va puteti inchipui.Vreau sa spun un lucru foarte improtant. In utlimele patru saptamani primarul Bucurestiului a fost Gabriela Firea. Azi, primarul Bucurestiului este Gabriela Firea si saptamana viitoare este tot Gabriela Firea. Daca cineva are o problema cu apa calda trebuie sa intrebe primarul in functie al Bucurestiului.Este un primar care si-a abandonat mandatul si obligatiile legale. In plina criza sanitara a abondanat toate preocuparile pe care le avea, si alea putine, in ceea ce priveste coronavirusul", a spus acesta.Nicusor Dan a vorbit, joi, intr-o conferinta de presa, despre "sicanele penibile ale PSD prin care incearca in mod iresponsabil sa impiedice preluarea mandatului de primar al Bucurestiului", la patru saptamani de la alegeri."Remarc lasitatea fostului primar Firea care si-a pus subordonatii sa semneze aceste contestatii si nu a semnat ea daca chiar vrea sa conteste. Vreau sa remarc atitudinea resentimentara, rea vointa unui personaj care a pozat ani de zile in intruchiparea virturilor crestineMai sunt doua chestiuni improtante. Am vorbit de o caracatita a intereselor la primaria Capitalei. Asta e motivul pentru care se tergivezeaza, ca oamenii astia sa ascunda ce au facut si sa emita niste acte prin care sa regularizeze ceea ce au facut. Apoi, in mod deliberat se pregateste o iarna grea pentru bucuresteni in ceea ce priveste caldura si incalzirea pentru ...citeste mai departe despre " VIDEO Nicusor Dan: "Gabriela Firea este primarul in functie al Capitalei, un primar care si-a abadonat mandatul" " pe Ziare.com