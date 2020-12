"Luni, 21 decembrie, facem primul pas spre desfiintarea companiilor municipale costisitoare sau chiar falimentare din Bucuresti.Pe langa completarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu noii consilieri generali si alegerea viceprimarilor Capitalei, am inclus pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 21 decembrie proiectele de hotarare pentru desemnarea noilor reprezentanti ai municipalitatii in Adunarile Generale ale Actionarilor (AGA) ale companiilor municipale.Acesti noi reprezentanti vor avea mandate clare si limitate, cu obiectivul desfiintarii acestor companii ineficiente.Bucurestenii nu vor mai plati risipa si incompetenta, iar Primaria Capitalei va contracta serviciile de care are nevoie de pe piata libera, in mod transparent, prin contracte corect negociate", a scris Nicusor Dan.CITESTE SI: Klaus Iohannis, despre viitorul prim-ministru: "Nu stiu ce negociaza ei acolo, dar am sa accept propunerea pe care o vor avea" ...citeste mai departe despre " Nicusor Dan: "Facem primul pas spre desfiintarea companiilor municipale costisitoare sau falimentare din Bucuresti" " pe Ziare.com