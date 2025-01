Ministrul propus pentru Turism: Romania va promova turismul religios

Ministrul propus al Turismului, Mircea Titus Dobre, a declarat miercuri, la finalul audierilor in comisiile de specialitate din Parlament, ca Romania va promova turismul religios.

"Eu cred ca tot ce avem in zona manastirilor si bisericilor, daca ne gandim si la Bucovina, nu a fost pus in valoare de nimeni. Se poate face un proiect foarte important si foarte interesant pentru a observa si a promova in exterior toata aceasta activitate a turismului ecumenic", a spus Dobre, la finalul audierilor din comisii. El a primit aviz pozitiv cu 38 de voturi pentru, 8 impotriva si doua abtineri.

Acesta a informat ca Autoritatea Nationala pentru Turism (ANT) va fi desfiintata, urmand ca ministerul sa preia toti angajatii.

