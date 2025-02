Ministrul Cercetarii din Guvernul Nastase, din nou in functie: Pe langa case si terenuri, i-au mai ramas vreo 200.000 de euro in buzunar, dupa ce si-a luat un Jeep luna trecuta

Ministrul Cercetarii si Inovarii, Serban-Constantin Valeca, detine trei terenuri, trei case, o masina marca Jeep cumparata luna trecuta, bijuterii si timbre in valoare de aproximativ 14.000 de euro si, impreuna cu sotia sa, are in conturi peste 450.000 de lei, 66.000 de euro si 11.000 de dolari.

Ministrul Cercetarii si Inovarii, Serban Valeca, si-a publicat declaratia de avere pe pagina de internet a Guvernului si, potrivit acesteia, el detine doua terenuri intravilane si unul agricol in Pitesti si Stefanesti, toate fiind dobandite prin mostenire.

Ministrul Cercetarii are o casa de 94 mp primita mostenire in Pitesti si ale doua case in Stefanesti, pe care le detine impreuna cu mama sa, una dintre ele avand o suprafata de 554 mp.

Valeca are un autoturism marca Jeep, anul fabricatiei 2015, pe care l-a achizitionat luna trecuta.

